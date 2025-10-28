Un robo de farolas deja sin luz un paseo en Estivella

Estivella ha sufrido el robo de varias farolas en lo que se conoce como el camino del "Saludaor". Una zona recientemente iluminada y bastante transitada, con la que esta instalación daba respuesta a una de las principales reivindicaciones vecinales, tanto es así que la iniciativa se incorporó en los presupuestos participativos de 2024.

Se trata de un recorrido de bastante afluencia, frecuentado por deportistas, bicicletas y personas que salen a caminar. Casi un kilómetro de camino sin iluminar que gracias a los presupuestos participativos y las demandas ciudadanas ha subsanado esta carencia. Se instalaron unas 20 farolas y ahora, cuatro de ellas, las de la parte final del camino, área muy pegada al ecoparque, han sido sustraídas. "Han dejado solo el palo, se han llevado toda la cabeza de la farola, de las cuatro: la caja de programación, el panel solar, la luminaria en si", explicaba el alcalde, Francesc Mateu, indignado con lo sucedido, que tilda de acto vandálico.

Farolas robadas / Ayuntamiento de Estivella

Denuncia y cámaras

El mandatario ha anunciado a Levante-EMV que está tramitando la denuncia ante la Guardia Civil, con el objetivo de que "cojan a los responsables y que se den cuenta de que este tipo de acciones no pueden quedar impunes. No sé hasta dónde vamos a llegar, robando farolas, es increíble", afirmaba indignado.

Además de la denuncia, ya ha solicitado el presupuesto para que se repongan, por lo que de momento, desconoce el valor de lo robado, solo recuerda que la instalación de las dos decenas de luminarias costaron 30.000 euros.

Mateu también avanzaba a este diario que el ayuntamiento ya está estudiando la posibilidad de instalar cámaras en el mismo camino, que es de paso obligatorio para ir al ecoparque. "En la carretera no nos lo permitieron, pero vamos a insistir a ver si es posible colocarlas en esta zona", que suele ser muy transitada.

Más tramo iluminado

El proyecto, ha sido tan bien recibido por los vecinos y vecinas, que el ayuntamiento está instalando las mismas farolas en la parte de abajo de "El Saludaor", en lo que se conoce como la avenida del "Assagador". En concreto, son tres luminarias más, que permitirán tener con luz cerca de un kilómetro de recorrido, hasta ahora, falto de esta, que impedía su recorrido por la noche.