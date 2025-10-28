Sagunt grita "basta" al acoso escolar

Sagunt ha guardado un minuto de silencio para condenar cualquier tipo de acoso escolar y expresar su apoyo y afecto a la familia y amistades de Sandra Peña, la joven de 14 años de Sevilla, que decidió acabar con su vida el pasado 14 de octubre debido al acoso continuado que sufría en el instituto.

El acto, que ha sido convocado por los grupos de participación juvenil de Sagunt, reunía en el ágora del Casal Jove de Port de Sagunt a decenas de personas, en un gesto de solidaridad, empatía y compromiso de la juventud de esta ciudad que solicita "más concienciación y acciones para frenar la violencia entre iguales y promover espacios seguros y respetuosos", adelantaban.

Un momento del acto. / Daniel Tortajada

Manifiesto

Durante el acto, muy emotivo, se ha leído un manifiesto en el que se ha tildado el suceso de "repugnante, pues el instituto, con las quejas de sus familiares y de ella, se quedaron de brazos cruzados y no hicieron lo que tenían que hacer", se recoge en el escrito. Por eso, los grupos de participación juvenil, animaban a las personas que padecen acoso, bullying o cualquier tipo de humillación a verbalizarlo. "No os quedéis en silencio, no estáis solos y solas. Y si veis que alguien está sufriendo algún tipo de acoso, tampoco os quedéis callados y calladas, no se puede vivir en un mundo en el cual a uno no le dejan ser uno mismo", pedían con el manifiesto. Desgraciadamente, el caso de Sandra no es el primero y tampoco será el último, esta lucha es de todos y todas, para que nos tengan en cuenta, si hace falta gritar lo haremos. Haremos lo necesario para que se nos escuche y escucharemos a los y las que lo necesiten", insistían.

Lectura en apoyo a la familia de Sandra / Daniel Tortajada

Basta ya

Por eso, han gritado "basta. Basta de mirar hacia otro lado. Basta de justificar el dolor. Basta de callar ante la violencia que destruye vidas jóvenes, sueños y futuros. Si sufres acoso, no estás solo o sola. Tu voz importa. Tu vida importa. Habla, pide ayuda, grita si hace falta. Te escuchamos. Y si ves a alguien sufrir, no te calles. Sé el apoyo que tú querrías tener. Ni una vida más por culpa del acoso", terminaban, recordando al poeta y filósofo Friedrich von Schiller y su frase que se hizo viral, "Vive y deja vivir" y que encierra "lo que deberíamos practicar cada día: el respeto a la existencia y la libertad de las personas, la libertad de ser quien quieres ser", finalizaban con emocionados aplausos.