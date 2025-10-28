Simulan un arma de fuego para obligar a un conductor a llevarles de Sagunt a Canet

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sagunt a dos hombres, de 39 y 41 años, como supuestos autores de un delito de detención ilegal, tras presuntamente subirse al coche de un varón y, bajo amenazas, obligarle a llevarles hasta otra población cercana.

Agentes de la Policía Nacional. / Policía Nacional

Los hechos ocurrieron el domingo por la noche, cuando los agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana fueron requeridos por un ciudadano, quien les manifestó que próximos al lugar se encontraban dos varones que esa misma tarde le habían obligado con amenazas a trasladarles en su vehículo.

Paso de peatones

La víctima manifestó a los policías que esa tarde, cuando se encontraba parada con su turismo en un paso de peatones, los dos hombres se subieron al vehículo, uno en el asiento del copiloto y otro detrás.

Bajo presuntas amenazas tanto físicas como verbales, llegando incluso a simular que portaban un arma de fuego, le obligaron a trasladarles hasta Canet. Una vez allí, el varón que hacía de copiloto también intentó sustraer la cartera al conductor, pero logró recuperarla tras un forcejeo, según informan desde la Policía Nacional.

Antecedentes policiales

Por todo ello y tras varias gestiones, los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de detención ilegal. Los arrestados, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.