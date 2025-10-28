La "Tarjeta Activa" repartirá 250.000 euros en Sagunt

La denominada 'Tarjeta Activa' compensará la subida de la tasa de basura en Sagunt dotando de un mayor beneficio al sector comercial y hostelero de la ciudad. Así se ha anunciado en la presentación este martes de la campaña de esta tarjeta, que repartirá 250.000 euros entre la ciudadanía para impulsar el comercio y la hostelería de la localidad. En la cita, el consistorio asegura que se ha multiplicado por cinco el dinero que la administración local repartirá este año con estas tarjetas regalo, con este objetivo, lo que redundará en los clientes y en los establecimientos.

La iniciativa organizada por el área de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunt y la Federación Comarcal de Asociaciones de Comerciantes de Camp de Morvedre (FACOSA) consistirá en la entrega de 4.576 tarjetas regalo de carga única para gastar en los establecimientos del municipio adheridos a la propuesta mediante el convenio suscrito entre ambas entidades.

El programa Tarjeta Activa pretende fomentar el comercio y la hostelería local beneficiando al mismo tiempo a la ciudadanía y estimulando la compra en establecimientos de proximidad.

Momentos de la presentación de la campaña. / Ayuntamiento de Sagunt

Funcionamiento

Las tarjetas tendrán un valor de 100 euros, de los cuales cada cliente aportará 50 euros, lo que representa para la ciudadanía un descuento del 50 % en el gasto que haga en los establecimientos adheridos a la promoción. La adquisición de las tarjetas estará limitada a una cantidad máxima de dos tarjetas por cada persona beneficiaria, una para consumir en el comercio y otra en la hostelería local.

El saldo de las tarjetas se podrá utilizar en una o varias compras, así como en uno o en más comercios. Además, los establecimientos adheridos ofrecerán la posibilidad de combinar esta tarjeta con otros medios de pago para completar el precio del producto en caso de no disponer de suficiente saldo en la Tarjeta Activa.

Los establecimientos que quieran participar en esta campaña pueden adherirse entrando en el portal web de FACOSA hasta el 7 de noviembre rellenando un formulario en línea.

Las personas interesadas en obtener una tarjeta podrán solicitar una cita en el portal web de FACOSA a partir del próximo viernes 7 de noviembre, ya que se convocarán 1.000 citas semanales hasta finalizar noviembre. Para recoger las tarjetas se deberá mostrar el documento de identificación vigente para identificarse. Las tarjetas regalo podrán utilizarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, quedando sin uso a partir de dicha fecha y sin posibilidad de renovación de las mismas.

Para más detalles acerca de la campaña y conocer las bases completas de la misma, puede consultarse la página web de FACOSA , así como el Portal del Comerciante del Ayuntamiento de Sagunto .

Aumenta la dotación económica

En la presentación de la campaña, el alcalde de Sagunt ha incidido en los importes económicos de esta nueva edición para incentivar el consumo de proximidad: "Hemos multiplicado por cinco la cantidad que el Ayuntamiento de Sagunto reparte con estas tarjetas regalo que, sumado a los otros 250.000 euros que pone de su bolsillo la ciudadanía, supone unos ingresos para el comercio y la hostelería local de 500.000 euros.

La concejala de Comercio y Mercados ha remarcado que el aumento de la cuantía destinada a esta iniciativa se ha aportado "en compensación" al incremento de la tasa de basuras. Natalia Antonino también ha añadido que "la novedad de esta edición es la inclusión de los establecimientos de hostelería en esta campaña para impulsar el consumo local". Finalmente, la edila del Ayuntamiento de Sagunt ha agradecido el trabajo de los departamentos municipales de Comercio y Mercados, Turismo y Gestión Tributaria, así como el de FACOSA y las asociaciones de comerciantes y hosteleros de la ciudad.

Lola Torrente, presidenta de Facosa ha agradecido el trabajo del Ayuntamiento de Sagunt y ha subrayado la importancia que tiene para una ciudad "tener las puertas de sus tiendas abiertas y sus escaparates iluminados".