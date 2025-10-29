Esperanza y compromiso social en la gala de Adacam en Canet

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Adultos y Menores (Adacam) celebró su Gala Solidaria en Canet d’en Berenguer, un evento cargado de emoción, solidaridad y reconocimiento a todas las personas y familias que conviven día a día con las secuelas del daño cerebral adquirido.

La presidenta de Adacam, Lola Torrente, abrió la velada con un discurso lleno de sentimiento y gratitud, destacando la importancia de la unión y el trabajo conjunto para construir una sociedad más inclusiva y justa.

“Hoy es un día para celebrar, para visibilizar y para agradecer. Detrás de cada proyecto, de cada historia y de cada sonrisa hay un enorme trabajo de equipo, una vocación profunda y una entrega absoluta”, afirmó Torrente durante su intervención, según explican desde el colectivo.

La gala tuvo como objetivo principal dar voz y visibilidad a las personas afectadas y a sus familias, además de promover la sensibilización social sobre la realidad del daño cerebral adquirido.

“Cada gesto cuenta, cada euro suma y cada aplauso emociona. Gracias por estar, por apoyar y por creer”, añadió la presidenta, subrayando el valor de la solidaridad como motor de cambio.

Un momento de la velada. / Adacam

Concurso nacional de escritura

El evento se desarrolló en un ambiente de celebración y esperanza, con la participación de colaboradores, entidades sociales, voluntariado y familias, quienes compartieron testimonios, actuaciones y reconocimientos. Adacam quiso agradecer el apoyo de todas las personas y organizaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición. Entre los asistentes, no faltaron la princesa Keisha Omilana y el príncipe heredero Adekunle ‘Kunle’ Adebayo Omilana, de Nigeria, personas muy sensibles con la causa e importantes colaboradores.

Una de las novedades de este año, para visibilizar el daño cerebral, residió en la convocatoria del I Concurso Nacional de escritura bajo el lema "La Diversidad también se escribe", que contó con participantes de distintos países. Un certamen que organizó la Asociación de Escritores Morvedre (ADEM), que fue la encargada de entregar los premios a través de su presidente, Josep Fettà. En categoría infantil el primer premio recayó en Naomí Funés de Córdoba (Argentina) y en categoría de Adultos, Nate Vilalta Romero.

Ganadores del certamen literario / LEVANTE-EMV

La entidad trabaja con compromiso, vocación y entrega, impulsando programas de rehabilitación, apoyo psicológico, inserción laboral y acompañamiento, así como iniciativas de concienciación, como su festival de cine, consolidándose como una gran familia que lucha cada día por la inclusión y la dignidad de las personas afectadas.

La Gala Solidaria de Adacam se reafirma así como un espacio de encuentro, sensibilización y solidaridad que permite dar voz, compartir historias y construir redes que hacen posible un futuro con más oportunidades y esperanza.