Canet honra la memoria de las víctimas de la dana

Numerosas personas de todas las edades se han concentrado este miércoles a las puertas del ayuntamiento para guardar cinco minutos de silencio en recuerdo de las 229 víctimas mortales de la dana, y todos los vecinos y vecinas de las zonas afectadas por la tragedia del pasado 29 de octubre; un acto en memoria de las víctimas que se ha realizado también en Sagunt, entre otras localidades, en este aniversario.

Tras los cinco minutos de silencio, Pere Antoni, alcalde de Canet, ha señalado que “en este momento de recogimiento, queremos honrar la memoria de todos aquellos y todas aquellas que nos dejaron, y expresar nuestro profundo respeto a sus familias, así como recordar que esta tragedia continúa presente en nuestra conciencia colectiva”.

Concentración silenciosa en Canet por la Dana. / Ayuntamiento de Canet

Una lección

“Las administraciones públicas debemos estar a la altura, velando siempre por la seguridad y la integridad de las personas. Es nuestro deber que las alertas funcionen, que las respuestas sean rápidas y que nunca más una situación así nos vuelva a sorprender. También es el momento de repensar nuestro territorio, las infraestructuras y la manera de habitarlo”, continuó.

“Esta desgracia”, añadió, “nos deja una lección muy clara. Las danas y los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y más intensos, consecuencia directa del cambio climático. Como sociedad, hemos de actuar con responsabilidad: respetar las indicaciones de las autoridades, evitar los desplazamientos innecesarios cuando hay alerta, y proteger la vida por encima de todo”.

El alcalde cerró su intervención interpelando directamente a las familias de los afectados, a las que recordó que “no están solas, que toda la Comunitat Valenciana les acompaña, y que Canet d’en Berenguer se suma hoy a este sentimiento de memoria, respeto y esperanza”.