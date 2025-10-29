Una inyección económica espera marcar un "punto de inflexión" en la limpieza de Sagunt

El gobierno de Sagunt repite desde hace unas semanas que confía en que 2026 suponga un "punto de inflexión" en el servicio que presta la Sociedad Anónima de Gestión (SAG). La empresa municipal es el habitual blanco de las críticas por las calles sucias, los contenedores desbordados o las zonas verdes deterioradas, pero su presupuesto para 2026 avala, al menos sobre el papel, la confianza de que el próximo año sea el verdadero despegue que el alcalde, Darío Moreno, vaticinó desde el polémico cambio en la gerencia.

Fue en el reciente debate de política general municipal cuando el socialista lamentó la "crítica facilona" que se vierte contra la SAG, pese a admitir "el amplio ámbito de mejora en limpieza, recogida de residuos y jardinería". Así y después de tres años del relevo al frente de la empresa pública, Moreno explicó que ya está todo listo para implantar una serie de cambios que repercutan en la prestación de un servicio de calidad. El alcalde se refirió en el mencionado pleno al despido de personal "que no estaba al nivel", aunque precisó que estos casos eran una minoría.

El verdadero impulso se evidenciará el próximo año, con un incremento del presupuesto de casi 3 millones de euros respecto a este año hasta superar los 21 millones, según el recientemente aprobado programa de actuaciones, inversiones y financiación (PAIF).

Facturación al ayuntamiento

De esta cantidad, 19,8 millones de euros se corresponden con la facturación por los servicios prestados al Ayuntamiento de Sagunt, entre los que se incluyen, con subidas respecto a 2025 en casi todos los casos, la limpieza viaria, que rozará en 2026 los 5.4 millones, con un incremento del 15,8 %; la recogida y transporte de residuos con casi 5 millones (2 %); la limpieza de edificios públicos con 3,9 millones (7,6 %); los jardines con 3,3 millones (43,9 %); las playas con 600.000 euros (31,8 %); la grúa con más de 485.000 euros (17,7 %); los cementerios, que, con 385.000 euros, suponen una nueva prestación por parte de la SAG; el mantenimiento de colegios con 365.000 (7,4 %); los mercados con 315.000 euros (138,9 %); la señalización, que, con 282.000 euros, es la única que baja un 6 %; así como las fiestas con 175.000 euros (28 %).

El servicio de Playas es uno de los que más crece en la SAG. / Daniel Tortajada

En la catálogo de servicios de la empresa pública también se incluyen los ecoparques (590.000 euros y un 1,2 % de incremento) y el aparcamiento de camiones (275.000 euros y una subida del 2,9 %), que no se facturan a las arcas municipales, al repercutirse los primeros al consorcio Palància-Belcaire y ser autosuficiente el segundo.

Crecimiento urbanístico y demográfico

Para hacer frente a estos aumentos y en respuesta "al crecimiento urbanístico y demográfico" de Sagunt, el capítulo de personal rozará el próximo año los 13,4 millones de euros, un 9,5 % más que este ejercicio. La previsión es alcanzar los 386 trabajadores fijos, por los 356 que se contemplaban para este 2025, con 49 empleados en régimen fijo discontinuo, debido a la creciente "duración de la temporada alta de playas, así como al aumento de distintos tipos de festejos y eventos lúdicos durante el año", según recoge el PAIF. Además, se prevé la contratación de personal eventual para la cobertura de vacaciones (hasta 87) y bajas "hasta el límite de las prestaciones por pago delegado en los seguros sociales", en cerca de 65.

Un capítulo que crece todavía más es el de vehículos hasta casi los 2 millones de euros, un 44,8 % por encima de 2025. Este incremento responde especialmente al aumento de la flota, que pasa de 117 a 126, aunque también repercute el proyecto de digitalización de los camiones para optimizar las rutas de recogida de residuos.

Mejoras concretas

Estos números, según siempre el documento aprobado, se traducirán en mejoras en el barrido manual y mecánico de las vías públicas, así como en la recogida de forma permanente de residuos depositados en el perímetro exterior de los contenedores o vertedores incontrolados. Seis nuevas brigadas para el servicio de jardines y una específica para los pipicanes; una barredora para Almardà; la ampliación del servicio de lavacontenedores o de recogida de enseres en vertidos incontrolados en zonas de montaña; un operario dedicado a la reubicación de contenedores en respuesta a las quejas ciudadanas; otro encargado de la limpieza de camiones y barredoras en el turno de noche para tenerlos listos por la mañana o la incorporación de un pintor para el refuerzo de las labores de mantenimiento de los colegios son otros de los servicios que se verán mejorados.