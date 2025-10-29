La falta de personal de inclusión indigna en centros educativos de Morvedre

El Sindicat de l'Ensenyament Públic Valencià (STEPV) ha lamentado que en la "mayoría de los centros de infantil, primaria, secundaria, escuelas de personas adultas (EPA), junto con las Unidades Especiales de Centros Ordinarios (UECO ) del Camp de Morvedre han empezado el curso sin el personal de inclusión educativa", denunciaba la delegada comarcal del sindicato, Ester Roca, quien asegura que esta carencia "desespera" a los centros a estas alturas del curso.

El STEPV adelanta que "en muchos colegios" todavía no se ha incorporado el personal de Orientación Educativa, Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, ni el personal Educador de Educación Especial. “Sin los recursos que corresponden, no se puede atender en condiciones al alumnado, con la consecuente tensión dentro de los centros para procurar una atención mínimamente adecuada”, comenta Roca.

Carencias

Al actual recorte de plantillas, que también denuncia el STEPV, señalando conserjes y personal de gestión, se añade la del personal de inclusión, poniendo como uno de los ejemplos el caso del CEIP Ausiàs March, de Sagunt. Según apuntan desde el sindicato, su directora lamenta que "la Conselleria de Educación no dé solución, ante los llamamientos a cubrir una plaza de Orientación, una de Especialista en Audición y lenguaje, otra de Educadora de Educación Especial y una Fisioterapeuta".

Mural en el colegio Ausiàs March. / Daniel Tortajada

Escuela de Adultos

"Tampoco conselleria ha cumplido su palabra con lo que respecta a las Escuelas de Personas Adultas, para las que hubo un compromiso de un orientador u orientadora, del que se sigue careciendo", añaden.

El caso de Sagunt, todavía es más sangrante, comentaba, ya que además de esta figura "se ha producido un recorte de plantilla importante, pasando de 17 a 12 personas este año, lo que ha provocado que en aulario de Puçol, dependiente de Sagunt, sea inviable desarrollar ciertas actividades programadas", criticaban desde el sindicato.

También desde el colegio de Petrés se trasladó el malestar por la falta de personal docente especializado y el recorte en el de inclusión, tal y como publicó Levante-EMV, situación que la conselleria se comprometió a resolver.

En esta línea, el STEPV informaba en la reunión entre la Associació de directores i directors de la Escola pública del País Valencià (ADEP-PV), que representa las direcciones de los centros, y los sindicatos de la Enseñanza, donde se denunció “la ruptura unilateral por parte de la Conselleria con esta entidad, el foro donde las direcciones tienen un papel central por la mejora de la educación del alumnado”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la Conselleria para recoger su versión, pero de momento sigue a la espera de respuesta.