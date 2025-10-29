El Lluita Morvedre logra nuevas medallas a nivel nacional

El club Lluita Camp de Morvedre comenzó la temporada oficial participando con nueve deportistas en el Torneo Villa de Madrid de Luchas Olímpicas "Memorial Carlos Ramos" que tuvo lugar en la Ciudad Escolar de Madrid y en el Pabellón de San Fernando. Fue una competición que reunió a deportistas de todo el país en las categorías desde U11 hasta senior. Pese a la rivalidad, el conjunto firmó una actuación sobresaliente con tres oros, una plata y un bronce, además de un valioso bronce por equipos en lucha femenina.

Equipo al completo / LEVANTE-EMV

Los oros fueron para Martina Ojeda Aranda y las hermanas Ainhoa y Pau Gimeno Franco, que confirmaron una vez más su dominio en el tapiz. La plata fue para Abel Balsinde y el bronce para Valentín Markov, completando así el medallero individual. A nivel individual, Guillermo Aránguiz Urtubia debutaba en la categoría de U11(45Kg) con nueve años consiguiendo un 5º puesto, mientras que Valentín Markov, se estrenaba en la competición oficial en U13 (60Kg) con un tercer puesto tras una muy buena competición, según explican desde el club.

Meritoria segunda plaza

En el pabellón de San Fernando, el equipo femenino se alzó con la segunda posición, tras el equipo madrileño que tenía representantes en todas las categorías. Martina Ojeda que dominó su grupo con gran autoridad y Ainhoa Gimeno que confirmó su excelente estado de forma tras el oro en el Campeonato de España, se alzaban con el primer puesto en U15 (54 y 62Kg respectivamente) , justificando así el ser seleccionadas para el Centro de Alto Rendimiento de León. En U17 Claudia Noguera Vidal se hizo con el 4º puesto en 53 kilos, también en U17 en 61 Kilos, Mar Cortés Alegre se quedó en un séptimo puesto tras un ajustado combate. Por su parte, Pau Gimeno Franco campeona de U20 y U23 también se alzó con la victoria imponiéndose a todos sus rivales demostrando porqué está entre las mejores de Europa.

Ainhoa y Martina con la medalla de oro / LEVANTE-EMV

En cuanto a la competición masculina Daniel Garcia Giménez obtuvo un luchado quinto puesto en U20 (65Kg) dejando buenas sensaciones. En senior, Abel Balsinde se colgó la plata en 82Kg, en una final marcada por la polémica arbitral, según señalaron los técnicos del club.

La expedición estuvo encabezada por la delegada Ana Aranda y los entrenadores José Ramón Ojeda y Pedro Ojeda Martínez, quienes valoraron muy positivamente el rendimiento del equipo y destacaron la cohesión del grupo en este inicio de temporada.

Con este arranque, el Lluita Camp de Morvedre reafirma su condición de referente nacional en las luchas olímpicas, combinando juventud, talento y un prometedor futuro deportivo.