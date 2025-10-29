Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solemne silencio en Sagunt en recuerdo a las víctimas de la dana

Representantes municipales, cuerpos de seguridad y ciudadanía se han concentrado a las puertas del ayuntamiento

Un momento del minuto de silencio.

Un momento del minuto de silencio. / Ayuntamiento de Sagunt

Mónica Arribas

Sagunt

Una solemne concentración silenciosa a las puertas del Ayuntamiento de Sagunt ha recordado hoy a las víctimas de la dana durante cinco minutos, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe. Representantes municipales, cuerpos de seguridad y ciudadanía han querido sumarse a las muestras de luto con un acto revestido de un carácter especial, tanto por la parada policial que se ha hecho en un gesto totalmente nuevo en la ciudad como en la afluencia registrada.

Antes de iniciarse el silencio, el alcalde, Darío Moreno, ha expresado que este acto se ha organizado por tres motivos fundamentales: Para homenajear y recordar a las víctimas, para agradecer la ayuda de la ciudadanía, las entidades y los cuerpos y fuerzas de seguridad y, asimismo, ha hecho una reflexión acerca de situaciones que no se deberían repetir ante un desastre de estas características.

Además de representantes de distintos grupos políticos municipales, no han faltado desde la Policía Nacional a la Guardia Civil o la Guardería Rural.

