La solidaridad volverá a tomar las calles de Sagunt

La carrera solidaria Con otra mirada vuelve a las calles de Sagunt con su XI edición. Será el sábado 8 de noviembre a partir de las 17 horas, con salida y meta en la plaza Cronista Chabret. En esta ocasión, la recaudación irá destinada a partes iguales a la asociación La Casa Nueva, Cáritas de la parroquia de Santa María y proyectos tanto de voluntariado como de formación de la asociación organizadora de la prueba, el Grupo Espiga.

La cita estará dividida en una carrera competitiva de 10 kilómetros y otra no competitiva de 5, según se explicó en una presentación presidida por el alcalde, Darío Moreno. El socialista subrayó el formato abierto del evento para cualquier participante. "Al final, de lo que se trata no es tanto de la marca deportiva, aunque también fomentamos una vida saludable, sino de ese ámbito solidario que queremos promover; así que pretende ser un evento para absolutamente toda la ciudadanía", apuntó.

Valor añadido

Por su parte, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, puso en valor la dificultad de "trabajar para llevar adelante una carrera por todo lo que engloba, pero, además, cuando nace con vocación de permanecer año tras año, tiene todavía mayor mérito". El edil agregó que "un valor añadido es que, afortunadamente, tratándose de una carrera solidaria, cada año aumenta la participación" y que "eso se debe, por supuesto, al trabajo del Grupo Espiga, pero también a la solidaridad que la ciudadanía demuestra en todas y cada una de estas pruebas".

Presentación de la carrera. / Ayuntamiento de Sagunt

Sobre la asociación organizadora, representada en la presentación por Paula Andrés y Paola Pavía, el alcalde destacó que se trata de "una entidad con una larga trayectoria y que es sobre todo un grupo de juventud que quiere reflexionar sobre el mundo y sobre cómo tener un impacto positivo en nuestro entorno".

Inscripción

Esta XI carrera Con otra mirada mantiene la inscripción abierta por 12 euros, con seguro de accidentes incluido, hasta el mismo día de la prueba. También hay disponible un dorsal cero, al mismo precio. Quienes formalicen su participación o su colaboración hasta el 2 de noviembre, incluido, recibirán una camiseta técnica y una bolsa del corredor. De manera presencial también habrá opción de inscribirse en los establecimientos anunciados en la página web del Grupo Espiga.

Trofeos

Los tres mejores en las diferentes categorías de la carrera sobre 10 kilómetros recibirán un trofeo.