Solidaridad con las víctimas de la dana en Morvedre y clamor por la justicia

Las concentraciones silenciosas por las víctimas de la dana de hace un año se han sucedido hoy en distintas localidades del Camp de Morvedre a diversas horas del día, como Sagunt, Canet, Petrés, Gilet o Algímia d'Alfara. Uno de los actos más tardíos ha sido el convocado en Quartell que ha transcurrido entre la lluvia.

En él, la alcaldesa, Cristina Marqués, ha querido forjar un abrazo "a cada uno de los familiares, amigos y compañeros de las 237 personas que perdieron la vida mayoritariamente en València pero también en Andalucía y Castilla la Mancha" ese 29 de octubre de 2024.

Su intervención, sin embargo, no se ha quedado ahí. "Perder la vida ahogado, morir como consecuencia de una catástrofe natural genera un grito de incomprensión en cada uno de nosotros; un clamor doloroso si pensamos que esta tragedia no contó con el refugio eficaz y solvente de la administración pública. Cuando sabemos que las muertes habrían podido evitarse, el dolor se magnifica. Cuando el vacío de la pérdida emulsiona con el grito de la injusticia acontece reclamo, exigencia de justicia", ha expresado la alcaldesa, además de mostrar "respeto por el dolor de quienes ya no tienen los suyos; memoria por todo aquellos que no han podido seguir con sus vidas, quienes ya no podrán cumplir sus sueños".

Las demandas tampoco han faltado por parte de Marqués. "Son muchos los recuerdos y las vivencias tragados por un agua que se fundió en el mar borrando el futuro de muchos. Ahora lloramos y clamamos justicia. Por ellas y ellos. Porque no encontraron el apoyo que necesitaban y hoy, un año después, seguimos sin saber por qué", ha asegurado. "Y, desde esta incomprensión hiriente, clamamos por la verdad, por una gestión justa, por una reconstrucción real y una población resiliente que desde el minuto cero de esta catástrofe demostró la madurez y el talante que no mostraron sus responsables", ha añadido.

Asistentes a la concentración en Gilet. / Ayuntamiento de Gilet

Reconocimiento al voluntariado

Desde "el luto y el respeto por las víctimas", también ha querido recordar "a quienes sí estuvieron; los verdaderos protagonistas del momento: los voluntarios y las voluntarias", pero también a "los cuerpos de seguridad, equipos de rescate, personal municipal, bomberos, cuerpos especializados de emergencias, jóvenes, vecinos y vecinas que, con solidaridad y coraje, ayudaron a mitigar los efectos de esta tragedia"

"Desde Quartell reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación, la reconstrucción sin olvidar la prevención, porque solo unidos podremos afrontar los retos que nos plantea el futuro. Esperamos que Quartell acontezca una vez más, puente de posibilidad; puente hacia las personas que siguen andando con mirada firme; puente de reconstrucción y compromiso por no olvidar y aprender; un puente de esperanza y sanación desde el respeto, la memoria y la justicia por quienes murieron y el ánimo a quien cada día tiene que levantarse y reconstruir su cotidianidad".