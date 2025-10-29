"Tirón de orejas" a la dirección de À Punt desde Sagunt

El Consejo de Administración y la dirección de la televisión autonómica À Punt ha recibido un "tirón de orejas" desde Sagunt . Concretamente, el Grup d'Estudis Medioambientals Salvador Vilalta y Amics dels Bolets les han concedido el premio anual en contra del medio ambiente que otorgan dentro de sus jornadas micológicas, la denominada 'Amanita Phalloides'.

El motivo es doble. "Por su desprecio a la información y su silencio cómplice, girando la espalda al clamor del pueblo", dicen en relación a lo ocurrido el sábado pasado cuando proyectó una antigua corrida de toros y no retransmitió en directo la manifestación que reunió a más de 50.000 personas para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pero también "tras la denuncia de la plantilla hace unos meses de manipulación informativa", como ha explicado a Levante-EMV el presidente del Centre, Lluís Alcaide.

Por el contrario, el premio Amanita Caesarea, que destaca la buena actitud hacia el medio ambiente ha ido a parar a las asociaciones de familiares de las víctimas de la dana, "por su lucha en defensa de la verdad y la dignidad y puesto que el drama humano y medioambiental continúa un año después de la catástrofe", como explican en un comunicado.

Asistentes a la inauguración de la muestra. / Levante EMV

Los premios se dieron a conocer este lunes tras inaugurar la exposición de setas de las XXVI Jornadas Micológicas, en un acto que contó con el presidente de la Fundación Bancaixa Sagunt, Alfonso Muñoz, la concejala de Cultura, Ana María Quesada y la de Turismo, Natalia Antonino, entre otros representantes municipales.

Esfuerzo anual

El presidente del Centre de Estudis del Camp de Morvedre, Lluís Alcaide, agradeció el esfuerzo del Grup d'Estudis Medioambientals Salvador Vilalta y Amics del Bolets "para continuar año tras año ofreciendo una magnífica exposición micológica" y una programación que incluye también una conferencia y taller de cocina, así como la Ruta de la Tapa.

El montaje de la exposición, como destacó, "no sería posible sin la colaboración desinteresada de los especialistas M. Antonia Agut, Ramón Tena y Francisco Tejedor". Además de agradecer la colaboración de las instituciones, puso en valor la participación de "muchos forofos que salen a recoger setas para completar la exposición".

Este mismo día 30 comenzará la III Ruta de la Tapa dels Bolets, en la que empresas y establecimientos de hostelería ofrecerán durante tres jueves consecutivos una de ellas con bebida y los participantes votarán para elegir la mejor.