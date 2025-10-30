Una campaña combatirá en Sagunt el machismo por el 25N

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt ha impulsado una nueva campaña de concienciación social bajo el lema "Machismo a la basura, feminismo a la calle" al presentar la programación con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres (25N) que se ha elaborado en coordinación con los distintos colectivos de mujeres de la ciudad e incluirá una manifestación.

La programación arranca hoy mismo con la charla de la prestigiosa Carmen Guil, presidenta del Grupo Europeo de Magistradas para la Mediación (GEMME España), que abordará ¿Qué entendemos por Justicia desde el Feminismo? en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio (19 h).

La iniciativa diseñada por el duo artístico Cachete Jack, se desplegará en distintos puntos del municipio a través de vallas publicitarias, carteles y pegatinas distribuidas entre los comercios adheridos al Pacto Ciudadano Contra la Violencia de Género. Las cinco ilustraciones creadas para la ocasión reflejan actitudes machistas cotidianas e invitan a la ciudadanía a identificar y rechazar comportamientos discriminatorios, con el objetivo de "evitar su normalización y justificación", según destaca el departamento de Igualdad.

Cartel oficial 25N Ayuntamiento de Sagunto / Redacción Levante-EMV

El alcalde Darío Moreno, presentó la campaña junto a la autora del cartel del 25N de este año, la ilustradora porteña Virginia Lorente. Explicó que su obra busca "reflejar la unidad de las mujeres y transmitir positivismo ante una problemática que aún persiste".

Moreno subraya la importancia de visibilizar la lucha feminista "sin revictimizar a las mujeres, sino desde una perspectiva reivindicativa y alegre, que empodere". Además, señala que "no existe un ámbito social libre de machismo, por lo que el Ayuntamiento de Sagunto seguirá fomentando la concienciación con este tipo de iniciativas".

La manifestación del 25N convocada por la Coordinadora feminista de Camp de Morvedre, partirá a las 18:30 horas desde el Ayuntamiento y recorrerá las calles del municipio como acto central de la jornada.

Cartel Masclisme al fem, feminismes al carrer / Redacción Levante-EMV

Programación municipal del 25N

Entre las actividades más destacadas figura la exposición ¿Qué llevabas puesto? Desmontando patrones sobre la violencia sexual, que podrá visitarse hasta el 28 de noviembre en el Centro Cívico. Además, la filósofa Mónica Alario ofrecerá la conferencia Da igual qué lleves puesto: pornificación de la cultura y la violencia sexual contra las mujeres (7 de noviembre- La Casa Lila, 18 h).

El Centro Cultural Mario Monreal acogerá el 14 de noviembre la ponencia de la ginecóloga Laia Sánchez sobre Hormonas, ciclo y cáncer de mama, mientras que los días 17 y 24 de noviembre se celebrarán talleres de autodefensa feminista dirigidos al alumnado de los institutos locales, impartidos por Marta Felice.

El Pacto Ciudadano Contra la Violencia de Género, que alcanza su XXII edición, tendrá lugar el 21 de noviembre en el Casal Jove de Puerto de Sagunto, bajo la dirección de Sergi Juesas. Ese mismo día, el área de Bibliotecas ofrecerá el cuentacuentos Louise Bourgeois: el arte contra el maltrato, a cargo de Sara Bono.

La programación continuará con la proyección de la película Comandante Arian, de Ana Sotorra, organizada por la asociación cultural Nautilus (24 de noviembre), y con la charla de Miradas que salvan, impulsada por CCOO Sanitat Camp de Morvedre-Alt Palància y Unió Internacional (27 de noviembre). El 28 de noviembre, la asociación Amigas Supervivientes celebrará su duodécimo aniversario en el salón de actos del Centro Cívico. Además, La Casa Lila acogerá entre el 2 y el 4 de diciembre un nuevo ciclo de talleres de autodefensa para mujeres adultas, las mujeres interesadas en participar pueden solicitar su plaza a través de inscripcionsdona@aytosagunto.es .

El programa concluirá el 4 de diciembre con la charla Violencias sexuales y nuevos retos, impartida por la abogada penalista y criminóloga Carla Vall Durán en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto a las siete de la tarde.