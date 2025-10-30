Así es la oferta más valorada para regenerar el litoral norte de Sagunt y Canet

El proceso de contratación de las obras para la regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d'en Berenguer afronta su recta final. Desde su convocatoria por parte de la secretaría de Estado de Medio Ambiente el 25 de junio, el expediente ha ido quemando etapas con hasta seis sesiones de la mesa especial de los expedientes FRER (Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia), la última de las cuales sirvió hace unos días para elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación.

La oferta elegida es la que presentó la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Dredging International España y Rover Maritime. La primera tiene sede en Alicante y pertenece al grupo DEME, que se presenta como "líder mundial en campos altamente especializados como la energía y las infraestructuras marinas, el dragado o las obras medioambientales", mientras que la segunda, ubicada en València, cuenta con más de 35 años de experiencia como "constructora especializada en obras marítimas y portuarias".

Presupuesto

Como ya informó Levante-EMV, esta oferta requirió por parte de la UTE una justificación de su baja económica temeraria, al plantear una reducción del 37 % sobre el presupuesto de la intervención. Cabe recordar que este contrato incluye actuaciones en el litoral de Cullera y Sueca con una reserva de 67,7 millones de euros, de los que el 41,2 %, según el expediente, le corresponde a la costa norte de Morvedre, es decir, cerca de 27,9 millones de euros.

Según esta proporción y sobre una propuesta de Dredging-Rover de 42,7 millones, a Sagunt y Canet les corresponderá casi 17,6 millones de euros. En la valoración del precio, esta UTE ha logrado el máximo de 90 puntos, por los 47,43 y 42,86 de las otras dos que llegaron a la fase final del procedimiento.

Vigilancia y actuaciones ambientales

Más allá del dinero, el único gran bloque de criterios sujeto a juicio técnico en el que obtiene la baremación más alta es el programa de trabajos con 28 sobre 30. Por contra, en varios se queda con la peor puntuación, como en el plan de vigilancia ambiental, donde logra un 9 sobre 20, las actuaciones ambientales, que se quedan en un 8 sobre 10, o en la contaminación.

En esta última, la propuesta de Dredging-Rover recibe un 0 sobre 10, ya que contempla la emisión de 4.496,95 toneladas de dióxido de carbono para la realización de las tareas del dragado de 1,2 millones de metros cúbicos de arena, el transporte a lo largo de 45 kilómetros, el bombeo, el extendido y el reperfilado de las playas de Sagunt y Canet. Otra de las ofertas también supera las 4.000 toneladas de CO₂ en las emisiones de gases de efecto invernadero de la maquinaria disponible para ejecutar los trabajos, pero la tercera apenas alcanza las 700.

Ciclo de dragado

Draga que se propone utilizar para llevar la arena hasta las playas del norte de Morvedre. / Dreme Group

Una de las cuestiones que mejor queda reflejada en la propuesta de la UTE favorita es la descripción del ciclo de dragado, con mención a que se utilizará una Bonny River. Uno de sus elementos más destacables, según los técnicos, es la "tubería chorro", que permitirá reducir la turbidez al verter los finos a unos 30 metros de profundidad. En cualquier caso, en la valoración de este punto se señala que "no queda claro si el eventual uso de este elemento supone la pérdida de capacidad y eficiencia en las operaciones de dragado".

Responsables

Este dictamen fue avalado por los responsables tanto de la dirección general de la Costa y el Mar, con Ana María Oñoro al frente, como de la Demarcación de Costas de València, que Javier Estevan tiene bajo sus órdenes, y ya solo es cuestión de días que se apruebe la adjudicación, se formalice el contrato y se empiece la ejecución de unos trabajos que tienen un plazo de 5 meses para su conclusión.