Critican que el aumento del gasto no mejore la limpieza en Sagunt

Iniciativa Porteña no se cree que la mayor aportación del Ayuntamiento de Sagunt a la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) vaya a repercutir en unas calles más limpias.

Un vehículo entra en la sede de la SAG. / Daniel Tortajada

Los segregacionistas toman como referencia 2022, cuando se produjo el polémico cambio en la gerencia de la empresa municipal, para cuestionar el incremento de 5,3 millones en el gasto municipal respecto al presupuesto recientemente aprobado para 2026, cuando "la percepción de la ciudadanía sobre este servicio ha empeorado", según defienden.

Alarmante

Esta subida hasta los 19,8 millones, que supone casi un 20 % del gasto corriente del consistorio, resulta "alarmante", según insisten desde IP, cuando "las calles siguen sucias y no se observa ninguna mejoría en la limpieza, más bien al contrario".

Estas mismas fuentes recuerdan que PSPV, Compromís y Ciudadanos propiciaron el cambio al frente de la SAG y, "ya en aquel entonces, nos opusimos, porque entendíamos que no era la solución, como han demostrado los tres años transcurridos desde entonces".

Capacidad de gestión

Y es que, a pesar del incremento de la facturación de la empresa municipal al Ayuntamiento de Sagunt, "las quejas ciudadanas son cada vez más habituales. Quizá por ese motivo -según reiteran los segregacionistas-, el equipo de gobierno ha decidido incrementar el gasto en la SAG, aunque, viendo la capacidad de gestión demostrada hasta el momento, nos tememos que no es suficiente con dotar a la empresa de más recursos económicos".