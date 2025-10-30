El Escacs Morvedre se acerca a un logro histórico

El Escacs Morvedre se encuentra en plena disputa de los Campeonatos Provinciales Individuales, una cita que se desarrolla a través de siete rondas y en el que la entidad saguntina cuenta con representación en todas las categorías.

La que por el momento se lleva todos los focos entre la participación comarcal es la absoluta, ya que Pablo Antoneac lidera la clasificación provisional junto a tres rivales, tras haber ganado cuatro de sus cinco partidas. A falta de dos y tras el descanso de este fin de semana, el ajedrecista del Morvedre tratará de sumar dos puntos más para hacer historia en el club, que nunca se ha coronado en esta máxima categoría del provincial.

Preferente

Pero lejos de ser esta la única buena noticia, Jordi Muñoz también lidera la clasificación provisional en preferente, en su caso con medio punto de ventaja sobre sus dos inmediatos perseguidores. En esta misma categoría, Héctor Ruiz y Néstor Sáez se encuentran entre las 15 primeras posiciones.

Pablo Ponce. / Escacs Morvedre

La participación del Escacs Morvedre en estos provinciales la completan en primera Álvaro Ponce, Héctor Santander y Luka Klitochenko, que mantienen abiertas sus opciones de ascenso, mientras que en segunda también están ofreciendo un buen nivel Vladimir Denischev y Pablo Ponce.

Gran espíritu deportivo

Desde el Ajedrez Morvedre muestran su "orgullo" por "el esfuerzo, la constancia y la deportividad que están mostrando en uno de los torneos más importantes del calendario. Estamos muy satisfechos con el rendimiento de nuestros jugadores. Compiten con ilusión, compromiso y un gran espíritu deportivo, representando con orgullo los valores del club", señala José Hernández, presidente de la entidad.