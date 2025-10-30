Una fuga de gas alarma a vecinos de Canet

Un escape de gas natural ha causado hoy considerable alarma en una calle de Canet d’en Berenguer y ha obligado a desalojar al vecindario.

El hecho se ha producido en la calle Calvari durante las obras que están en marcha para cambiar canalizaciones de agua pues, como han explicado desde el ayuntamiento, de forma involuntaria se ha dañado la tubería de gas y se ha provocado un escape "bastante pronunciado".

Los bomberos han intervenido para sellar la fuga de forma provisional y se está la espera de que una empresa de gas acuda con un equipo más profesional para hacer la reparación "en condiciones". En concreto, se prevé que acuda un camión con una máquina de termofusión para hacer el empalme con todas las garantías de seguridad.

Desde el consistorio se ha querido dar un mensaje de tranquilidad. "La situación se ha normalizado y se continúa con la reparación", indican.