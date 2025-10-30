Dos fugas de gas alarman a vecinos de Canet

Dos escapes de gas natural han causado hoy considerable alarma en una calle de Canet d’en Berenguer tanto por la mañana como por la tarde.

Los hechos se han producido en los dos casos en la calle Calvari durante las obras que están en marcha para cambiar canalizaciones de agua. Como han explicado desde el ayuntamiento, sobre las 12 horas, de forma involuntaria se ha dañado la tubería de gas y se ha provocado un escape "bastante pronunciado", con un fuerte olor.

Esto ha hecho avisar por megafonía a la población para que se quedara en sus casas y cortar el tráfico en la calle, tanto a peatones como a vehículos; unas tareas donde han se han implicado tanto la Policía Local como la Guardia Civil. Además, por precaución se ha hecho cerrar un taller mecánico de la calle pues, aunque se descartaba el riesgo a una explosión a estar al aire libre, no se descartaba una posible llamarada o lo que se conoce como "dardo de llama".

Uno de los puntos donde se ha tenido que intervenir. / Levante-EMV

Los bomberos del parque de Sagunt han intervenido con el BUP 111 y el sargento con el UPC 151 para sellar la fuga de forma provisional y luego una empresa de gas ha acudido con un equipo más profesional para hacer la reparación "en condiciones".

La sorpresa ha sido que, por la tarde, la situación se ha repetido sobre las 17,30 horas y ha habido que volver a hacer la misma operación. Desde movilizar a los Bomberos a cortar la calle y enviar luego a la empresa especializada. "Lo importante es que todo se ha podido resolver correctamente y está controlado", decía a preguntas de Levante-EMV el alcalde, Pere Antoni Chordà.