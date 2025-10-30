Kilómetros de solidaridad en la Carrera Popular Fallera de Morvedre

La II Carrera Popular Fallera inclusiva y solidaria, organizada por la Federación Junta Fallera de Sagunt, bajo el patrocino de Holcim y el Ayuntamiento de Sagunt, destinará a 2.142 euros Amigas Supervivientes, una entidad beneficiaria del evento que centra su actividad en "salvar vidas" de aquellas mujeres y familias víctimas de la violencia de género.

Además de esta cantidad, la carrera repartirá 1.500 euros entre las comisiones falleras participantes, mil para las fallas con mejor marca y 500 para aquellas con más corredores inscritos, en términos absolutos y relativos, que dona la empresa patrocinadora, a las que también se les entregó un jamón. La Marina, Churruca Hispanidad, Plaza Rodrigo y el Tronaor fueron las fallas agraciadas.

La lluvia no frena la participación

También hubo premios para los corredores con diversidad funcional: Gema Izquierdo, Luisa Yanes y María del Carmen Masmano, en categoría femenina, mientras que en masculina, subieron al podio Vicent Sancho y Jose María Hernández, quienes recibieron trofeos elaborados por la Asociación de enfermos y familiares de Alzheimer del Camp de Morvedre (Afacam). También los hubo para los tres primeros en la clasificación general: Germán Císter, Fran Torrente y Alberto Rey en masculina y Mar Mateos, Nora Casado y Elma Herrera en categoría femenina. El premio al club más participativo fue para el Huracán, que se llevó otro jamón.

Pese al mal tiempo, la lluvia no frenó a las corredoras y corredores, y tampoco desanimó la inscripción que superó los 450 dorsales.