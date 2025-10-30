Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kilómetros de solidaridad en la Carrera Popular Fallera de Morvedre

El mal tiempo no frenó las inscripciones ni la participación en una prueba que recaudó fondos para Amigas Supervivientes

Los mejores momentos de la II Carrera Popular Fallera en el Port de Sagunt

Los mejores momentos de la II Carrera Popular Fallera en el Port de Sagunt / Carmen Guillen

Jorge G Martín

Sagunt

La II Carrera Popular Fallera inclusiva y solidaria, organizada por la Federación Junta Fallera de Sagunt, bajo el patrocino de Holcim y el Ayuntamiento de Sagunt, destinará a 2.142 euros Amigas Supervivientes, una entidad beneficiaria del evento que centra su actividad en "salvar vidas" de aquellas mujeres y familias víctimas de la violencia de género.

Además de esta cantidad, la carrera repartirá 1.500 euros entre las comisiones falleras participantes, mil para las fallas con mejor marca y 500 para aquellas con más corredores inscritos, en términos absolutos y relativos, que dona la empresa patrocinadora, a las que también se les entregó un jamón. La Marina, Churruca Hispanidad, Plaza Rodrigo y el Tronaor fueron las fallas agraciadas.

La lluvia no frena la participación

También hubo premios para los corredores con diversidad funcional: Gema Izquierdo, Luisa Yanes y María del Carmen Masmano, en categoría femenina, mientras que en masculina, subieron al podio Vicent Sancho y Jose María Hernández, quienes recibieron trofeos elaborados por la Asociación de enfermos y familiares de Alzheimer del Camp de Morvedre (Afacam). También los hubo para los tres primeros en la clasificación general: Germán Císter, Fran Torrente y Alberto Rey en masculina y Mar Mateos, Nora Casado y Elma Herrera en categoría femenina. El premio al club más participativo fue para el Huracán, que se llevó otro jamón.

Pese al mal tiempo, la lluvia no frenó a las corredoras y corredores, y tampoco desanimó la inscripción que superó los 450 dorsales.

