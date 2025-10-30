Reclaman personal docente en ocho centros de Morvedre

Asociaciones de Familiares de Alumnado (AFA) del Camp de Morvedre han trasladado su preocupación ante la falta de personal en sus centros educativos de referencia, a lo que se une, según afirman, "la tardanza de Conselleria d’Educació en cubrir las sustituciones", lamentaban. Una denuncia pública que hacía esta semana el sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de l'Ensenyament públic del País Valencià (STEPV), tal y como ha publicado Levante-EMV.

Concretamente, la Coordinadora Comarcal de AMPA del Camp de Morvedre denuncia la carencia de personal en los siguientes centros: IES María Moliner, IES Jaume I, IES nº 1 de Canet d’En Berenguer, IES Camp de Morvedre, CEIP Les Palmeres el CEIP la Muralla de Canet y el CEIP Mediterráneo.

Falta de personal

Respecto al IES María Moliner, las AFA ponen encima de la mesa la falta de especialista en Audición y Lenguaje (AL), de un especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y las bajas de educadores que "tampoco se cubren". Algo similar sucede en instituto de Canet, donde los familiares de alumnos se quejan de que "pese a tener concedido una educadora, un fisioterapeuta y un especialista de Audición y lenguaje, este personal no llega", además de reclamar profesorado de Filosofía para impartir más horas en Bachillerato. "Tampoco se cubrió la la plaza de profesorado de Física y Química hasta mediados de octubre", lamentaban.

En el CEIP Les Palmeres de Canet exponen la falta un fisioterapeuta y en la misma situación está el CEIP Mediterráneo de Port de Sagunt. A estos dos centros se suma el IES Camp de Morvedre que reclama la media jornada de un especialista en Pedagogía Terapéutica (PT).

Por su parte, la AFA del CEIP La Muralla de Canet muestra su disconformidad por contar con "menos recursos que el curso pasado en especialistas de AL y PT".

Atender necesidades

Ante este escenario, las AFA del Camp de Morvedre reclaman que "se atiendan las necesidades de la Escuela Pública" y quieren "recordar al Gobern de Mazón que la Educación Pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación encaminada a lograr el desarrollo integral, la integración social y el desarrollo profesional de todo el alumnado, sin importar su contexto social y económico de origen". A esto añaden que "cuidar de la Educación Pública no es un acto de altruismo social, pues el sistema educativo público es el instrumento que necesita la sociedad para progresar y afrontar los retos que tiene por delante", terminan.