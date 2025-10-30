¿Cómo se presenta la fiesta de ‘Tots Sants’ en Sagunt?

La próxima festividad de ‘Tots Sants’ ha vuelto a aumentar la frecuencia de las visitas a los cementerios de los dos núcleos de Sagunt de personas que acuden a adecentar las tumbas y nichos de cara a este sábado 1 de noviembre. Esta fecha ha llegado mientras el ayuntamiento trabaja en un plan global para mejorarlos, como se aprobó por unanimidad en el pleno este verano, y en adecentar las dos zonas de tumbas antiguas hundidas; una última medida esperada hace que hace cuatro años se constató la inestabilidad del terreno.

Además de las tareas habituales de jardinería, poda y limpieza de cara a la celebración, la empresa que se encarga del control de plagas en la ciudad fumigó este miércoles los dos camposantos para mantener a raya los mosquitos que han proliferado tras las últimas lluvias y esta misma tarde se había previsto repetir esos trabajos, como ha explicado el edil de Cementerios, Javier Timón, a preguntas de Levante-EMV.

Para facilitar la asistencia a la ciudadanía el día 1 y hacer más agradable las visitas, el ayuntamiento ha tomado varias medidas.

Fumigación en el cementerio. / Ayuntamiento de Sagunt

De entrada, ambos recintos estarán abiertos en horario ininterrumpido desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

Asimismo, se dispondrá de servicio de autobús gratuito en ambos núcleos de población desde las 9:00 hasta las 18:00 horas en las paradas de autobús habituales de la empresa AVSA.

Además, la Sociedad Musical Lira Saguntina amenizará la jornada en ambos cementerios de 11:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 horas.

Futura intervención

El plan que prepara el consistorio para intervenir en su dos camposantos fue propuesto por el PP y tiene como objetivo tanto eliminar sus barreras arquitectónicas como mejorar tanto su mantenimiento como su limpieza.

Dentro del presupuesto del año que viene, lo que ya ha previsto el ayuntamiento es una partida genérica para eliminar barreras arquitectónicas, adquirir tres elevadoras para los cementerios y que la empresa municipal SAG asuma la gestión de estas últimas instalaciones.