Canet reunirá a expertos nacionales en un Congreso de Turismo Sostenible

Canet d'en Berenguer se convertirá en epicentro del debate sobre el futuro del turismo sostenible con la celebración del Congreso de Turismo Sostenible - LAB Innovación en Turismo, que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre en el Hotel AGH Canet. El encuentro reunirá a cerca de 40 expertos procedentes de distintos puntos de España, que abordarán temas clave como el reto climático del turismo, la revolución de los datos y la inteligencia artificial, la competitividad del sector o el turismo responsable.

Representantes Nacionales

Entre los ponentes figuran nombres destacados como Mamen Ruiz-Tomás Rodríguez, responsable de Turismo Inteligente en IoTsens; Franklin Carpenter, consultor IT en lurban.es; Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus; o Aida Marín, responsable de Calidad y Sostenibilidad en HOSBEC.

El congreso también contará con una amplia representación institucional. Están confirmadas als intervenciones de Roger Cerdà (alcalde de Xàtiva), Gemma Pacheco (alcaldesa de Nuevo Baztán), Tania Baños (alcaldesa de la Vall d'Uixó), Luis Fernando García (presidente de la Diputación de Cáceres), Darío Moreno (alcalde de Sagunt) y Vicent Grimalt (alcalde de Dénia) entre otros.

Cada jornada incluirá una ponencia magistral. El martes 5, Leonard Pera, CEO de Open-Ideas, hablará sobre El reto climático y el turismo. El miércoles 6 será el turno de Antonio García Celda, director general de València Capital Verde Europea 2024, con la conferencia El impacto de la sostenibilidad en la ciudad para sus ciudadanos y turistas. También intervendrá Daniel Muñoz Martínez, director general de Medi Natural del Ayuntamiento de Gandia, quien expondrá el proyecto La restauración del litoral: la Platja de l'Auir.

"Referente"

El alcalde de Canet, Pere Antoni, destaca la importancia de acoger un foro de estas características, que "refleja cómo la política impulsada desde el ayuntamiento, basada en apostar por un turismo sostenible, se está convirtiendo en un referente de cómo seguir apoyando una industria fundamental para crear riqueza y empleo en tiempos de cambio climático".

Antoni subraya además que en el congreso "nos ofrece la oportunidad de compartir experiencias y aprender unos de otros". Asegura que son jornadas muy valiosas porque, "cuando los municipios compartimos nuestras buenas prácticas, todos crecemos. Cada uno de vosotros aporta una mirada diferente, una solución propia, una idea que puede inspirar a otros pueblos y hacernos avanzar como Comunitat Valenciana".

El Congreso de Turismo Sostenible - LAB Innovación en Turismo está abierto al público y la inscripción es gratuita a través de la web municipal: https://sostenibilidad.caneturisme.es/congreso-de-turismo-sostenible/