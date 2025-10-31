Exitoso maratón ornitológico en el marjal de Almardà

El centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà-Almenara, la antigua casa arrocera propiedad del Ayuntamiento de Sagunt y gestionada por Acción Ecologista-Agró, ha acogido la primera actividad especial del otoño. La propuesta forma parte del programa "Tardor de natura, aus i marjal" previsto en la denominada Casa Penya.

El evento tuvo lugar dentro del marco del III Maratón Ornitológico del Marjal de Almenara, una convocatoria conjunta de Acció Ecologista-Agró, el Ayuntamiento de Sagunt, la colaboración de Caja Popular y la participación del grupo Au d'Ornitología. Participaron una veintena de aficionados a la observación de aves organizados en cuatro equipos. En total, se identificaron 96 especies diferentes. Los ganadores consiguieron registrar 78 especies.

Durante la mañana, unas cincuenta personas participaron en una visita guiada para el público familiar que permitía conocer tanto el patrimonio natural del humedal como los antiguos sistemas de cultivo del arroz que se desarrollaron en esta zona costera. El centro, ubicado en una vivienda restaurada y equipada para la interpretación ambiental, propone un acercamiento tanto al ecosistema de la Marjal como a su alto valor cultural agrícola.

Participantes de las actividades / Redacción Levante-EMV

Próximas citas

Hasta diciembre se han previsto otras cinco actividades especiales adicionales, que complementarán las visitas guiadas de los domingos y al encuentro de Lectura de La Casa Penya. Entre los talleres anunciados figuran, el 9 de noviembre un taller de semillas, el 29 de noviembre una jornada de descubrimiento de los "Pantanos de la Villa", un cuentacuentos infantil el 21 de diciembre, y un domingo ornitólogo al mes, los días 30 de noviembre y 28 de diciembre dos visitas apoyadas por especialistas en avifauna para despertar el interés por la ornitología en los participantes.

Asimismo, el Club de Lectura de La Casa Penya ha seleccionado para esta temporada El bosc protector de Ricardo Almenara, quien visitará el centro en diciembre como parte de la convocatoria trimestral del club.

Acceso y participación

Durante los domingos sin actividad especial, La Casa Penya permanece abierta al público de 11:00 a 13:00 horas. Los miércoles y jueves están destinados a visitas de centros educativos, los viernes, los grupos adultos y los lunes por la mañana se desarrolla el voluntariado de los grupos sénior.

Para participar en cualquiera de las actividades es necesario inscribirse previamente, ya que el aforo es limitado.

Desde Acció Ecologista-Agró han expresado su agradecimiento al ayuntamiento por su colaboración continua para hacer posible esta programación otoñal en la Casa Penya. "Esperamos que la temporada despierte el interés en todas las personas amantes de la naturaleza y que nos encontremos en este rincón vital de la marjal", afirman desde la organización de este programa que busca sensibilizar sobre la importancia de conservar las zonas húmedas litorales, como la Marjal de Almardà-Almenara, que alberga ecosistemas de dunas, saladar y marjal y forma parte del espacio protegido por la red Natura 2000.