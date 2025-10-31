Descubre a cuanto asciende el 'basurazo' en cada municipio de Morvedre

Desde los 205,97 euros anuales por vivienda que se pagarán a partir de 2026 en Gilet, Estivella, Albalat dels Tarongers, Petrés, Torres Torres, Alfara de la Baronia, Algar de Palància y Segart hasta los 113 euros en Algímia d'Alfara, pasando por los 203,97 euros de Sagunt, los 191,51 euros de Faura, Benifairó de les Valls, Quartell, Quart de les Valls y Benavites, así como los 147,47 euros de Canet d'en Berenguer. Este es el abanico que abarca la tasa por la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el Camp de Morvedre, después de la obligada aplicación del 'basurazo'.

Más allá de estos números absolutos, merece la pena establecer una comparativa respecto a 2024, que fue el último ejercicio en el que se pudo aplicar la moratoria al cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que básicamente obliga a repercutir en la tasa todos los costes asociados con la gestión de la basura.

Con la tasa del consorcio Palància-Belcaire escalando para todos desde los 79,33 euros hasta los 92,97 euros a partir del año que viene, con la única salvedad de Algímia, que está exenta en compensación por acoger la planta de tratamiento y valorización, la mayor subida se ha registrado en Sagunt, donde el incremento alcanza los 72,64 euros, un 55,3 %.

Les Valls

Por detrás se quedan los cinco municipios de la Mancomunitat de les Valls, donde, de cara al próximo año respecto al pasado, se ha aumentado el recibo anual, siempre en referencia a la cuota unitaria por vivienda, en 60,18 euros, un 45,8 %. En la subcomarca a la Baronia, con la mencionada excepción de Algímia, el 'basurazo' se ha traducido en una subida de 54,02 euros, un 35,6 %, mientras que en Canet es donde menos impacto ha tenido, al incrementarse en 22,64 euros, un 18,1 %. Así, las diferencias alcanzan los 50 euros entre los dos municipios costeros.

Cada una de estas cuatro ordenanzas fiscales, excluida la del consorcio, ofrece sus propias particularidades. En Sagunt, por ejemplo, más allá del pago por vivienda de 111 euros, la aplicación de las cuotas comerciales oscila entre los 162,75 euros a los pequeños comercios e industrias hasta los 3.465 euros al hospital y el camping.

Bonificaciones

Además de no cobrarse a los garajes o imponerse una tasa de 47,25 euros a viviendas y locales vacíos, las bonificaciones pueden alcanzar el 50 % en la cuota comercial, por el uso de los ecoparques, la acogida del sistema de recogida puerta a puerta, la disponibilidad de un plan de prevención de residuos, la instalación de puntos de reciclaje de pilas y aceite doméstico usado o la participación en campañas de concienciación ambiental. En este apartado también se contemplan reducciones de hasta el 95 % para las empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro y con sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios.

Por viviendas, esas bonificaciones pueden llegar hasta el 40 % por el uso de los ecoparques, la utilización del servicio de recogida domiciliaria de enseres o el reciclaje de aceite doméstico usado. Además, se aplicarán bonificaciones a personas en riesgo de exclusión social y especialmente pensionistas que no lleguen al salario mínimo interprofesional.

Canet

Canet, por su parte, no contempla ningún tipo de reducción, más allá de las impuestas en leyes de rango superior, y establece una decena de epígrafes. Para las viviendas, la cuota a partir del próximo año ascenderá a 54,50 euros, mientras que los alojamientos turísticos pagarán en función de sus plazas y categoría; para los establecimientos de alimentación la tasa oscila entre los 135 y los 4.150 euros, según su tamaño; las cafeterías, 130 euros y los bares o tabernas, 120; las salas de fiestas, 225 euros; los locales industriales, entre 85 y 150 euros; 12 euros por jardines particulares de más de 30 metros cuadrados; 5,50 euros por cada amarre del Puerto Siles y 180 euros por gasolinera.

Imagen aérea de la planta de tratamiento y valorizción de residuos de Algímia d'Alfara. / Consorcio Palància Belcaire

En la Baronia, mientras, el pago por vivienda alcanza los 113 euros y la cuota tributaria oscila entre los 115 euros para comercios no alimenticios y pequeños centros educativos, sanitarios o culturales hasta los 905 euros de grandes supermercados, restaurantes, salas de fiesta y establecimientos de ocio.

Inmuebles fuera de los núcleos urbanos

Para cerrar este repaso, en les Valls se diferencia entre los inmuebles en suelo urbano y el resto. En el primer caso, las viviendas pagarán 98,54 a partir de 2026 y la cuota más cara que contempla la ordenanza son los 3.374,02 euros para los establecimientos alimenticios de más de 400 metros cuadrados. Para los locales fuera del núcleo urbano, las viviendas tendrán que abonar 202,09 euros.