¿Qué hacer por Halloween en Morvedre?

El Camp de Morvedre se prepara para una noche de sustos, creatividad y participación vecinal que marcarán Halloween en varias localidades, entre ellas Sagunt, Canet d'En Berenguer, Gilet, Petrés, Alfara de la Baronia y Algímia d'Alfara. Numerosos colectivos han preparado eventos para festejar este día.

En Sagunt, se han preparado distintas actividades para vivir la 'Nit de les ànimes' en los Casals Joves de los dos núcleos de la ciudad con actividades que han se han hecho desde el día 24 hasta hoy mismo.

Canet d’en Berenguer se prepara para vivir una noche de auténtico miedo con un "paseo del terror" diseñado íntegramente por el alumnado dentro del programa de actividades de la Concejalía de Juventud. Las 350 entradas para recorrer el pasaje "Ouija" se agotaron en una hora, pero habrá algunas más en la taquilla este viernes. La cita será entre las 19:00h y las 22:30 horas, en el museo. El proyecto ha sido elaborado por los Corresponsales, el grupo de participación juvenil que colabora a menudo con el ayuntamiento. Ellos se han encargado de crear la historia, los decorados y la ambientación. La actividad está pensada para un público de entre 7 y 18 años.

Además, la programación se completará con el espectáculo callejero 'El refugio de los monstruos olvidados', que tendrá lugar en la Casa Museo de Canet. Los clavarios se sumarán a la festa en la plaza Félix Rodríguez de la Fuente, con un photocall, bingo popular y una sesión de DJ con José Luis "El Nano" entre las 23:00 y las 2:30 horas.

En Gilet habrá hoy una fiesta en la plaza con una discomóvil infantil a las 18:30 horas a la que se invita a acudir disfrazado y este sábado se hará un pasaje del terror a las 21:30 en el antiguo colegio. Además, el domingo día 2 se han programado dos espectáculos culturales: uno teatral a las 17:30 horas por parte de Nacho Vilar&Yllana más otro de circo a las 18:30 horas, a cargo de White Bottom y Ramiro Vergaz.

Otra propuesta es la de Petrés . Allí, las festeras de la Purísima 2026 organizan el 1 de noviembre una cena y fiesta con DJ en el Polideportivo Municipal, con entradas a precios populares y recaudación solidaria.

Desde meriendas a cenas

En Alfara de la Baronia, a las seis de la tarde tendrá lugar una merienda en la Llar dels jubilats y a las siete comenzará el turno de los niños y niñas que quieran hacer "truco o trato" por las calles de la localidad.

En Algímia d'Alfara, la celebración se ha dejado para el sábado, cuando se vivirá el partido Madrid-Valencia CF y se celebrará una cena de sobaquillo en el centro multiusos a las 21:00 horas, seguida de una discomóvil con DJ Lito y temática de disfraces.

Además, en los colegios de la zona, las asociaciones de familias también han preparado pasajes del terror y gincanas infantiles, en una programación que pretende acercar esta festividad a todas las edades. Lejos de limitarse a una simple celebración Halloween se ha convertido en una oportunidad para fomentar la creatividad y la convivencia entre generaciones. Una festividad que se ha ganado un hueco en la agenda local.