Un hijo adoptivo de Sagunt recibe un reconocimiento estatal

La figura del General Vicente Rojo Lluch, hijo adoptivo de Sagunt, ha recibido este viernes un homenaje por parte del Gobierno de España. Su hijo, José Andrés Rojo, ha sido el encargado de recoger este reconocimiento a su memoria y legado, de manos del propio presidente, Pedro Sánchez, quien le ha otorgado un diploma por toda su trayectoria, en un acto, "Memoria es democracia", en el que ha estado acompañado por una representación del Ayuntamiento de Sagunt, encabezada por el alcalde, Darío Moreno, la concejala de Cultura, Ana María Quesada y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó.

En el acto, que ha tenido lugar en el Auditorio Nacional de Madrid con motivo del día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, fijado el 31 de octubre en la Ley de Memoria Democrática, se han reconocido y recordado a un total de 21 personas, entre ellas, el general Rojo, uno de los militares más brillantes, íntegros y respetados de la historia de España. Estratega excepcional durante la Guerra Civil, defendió la legalidad republicana con disciplina, inteligencia y sentido del deber. Admirado incluso por sus adversarios, Vicente Rojo representa la imagen del militar culto, humanista y profundamente comprometido con su país.

Un momento del homenaje. / LEVANTE-EMV

Emociones

"Ha sido un acto lleno de emociones y de amor, hacia las personas a las que se reconocía y hacia su entrega a sus creencias y valores", describía Quesada. "Hemos tenido la ocasión de honrar la memoria de Vicente Rojo, Hijo Adoptivo de Sagunt y también de María Moliner, a la que le estamos dedicando este año 2025. Sin duda, reconocimientos más que merecidos, por lo que ha sido doble motivo de orgullo poder asistir representando a nuestro municipio", añadía emocionada.

Moreno, Quesada y Carbó en Madrid / Ayuntamiento de Sagunt

La concejala destacaba como uno de los momentos más emocionantes el final, cantando Mi querida España, de Cecilia.