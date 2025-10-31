Piden una investigación sobre los encierros de toros embolados en Sagunt

Los dos «encierros de toros embolados» programados en las últimas fiestas patronales de Sagunt se han situado en el punto de mira de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), la entidad que no dejó de emprender acciones legales hasta lograr que, desde 2015, se dejaran de utilizar patos vivos en las tradicionales cucañas marítimas del Port de Sagunt.

Aunque este tipo de actos están permitidos en la Comunitat Valenciana, el colectivo ha pedido por escrito a la Conselleria de Emergencias e Interior una investigación oficial sobre el trato que recibieron los diez animales que protagonizaron esos encierros de madrugada el pasado mes de julio. Además, ha reclamado formalmente al ayuntamiento los informes veterinarios realizadas antes y después de ellos, ya que la Conselleria exige la presencia de este profesional para acreditar el buen estado de las reses.

La preocupación que les ha llevado a dirigirse a estos organismos, según explican, parte de que "de ordinario, en este tipo de espectáculo, los animales son soltados por la parte trasera del camión de transporte, todos juntos, a la vez, y con las bolas de fuego ardiendo ya sobre sus cabezas". Por ello, piden a la Conselleria «el inicio de una actividad de investigación y comprobación suficiente" para precisar "si se produjo algún tipo de conducta irregular que pudiera merecer una respuesta y si el proceso/secuencia del embolado de dichos toros se atuvo, o no, al 'protocolo de actuación' que exige la Generalitat" en este tipo de encierros.

Imagen de uno de los encierros de toros embolados de este verano en Sagunt. / Roberto Martínez

En este sentido, recuerdan que la propia Generalitat determinó esa exigencia durante el anterior gobierno autonómico "en un oficio que remitió al Síndic de Greuges" en respuesta a distintos procedimientos emprendidos por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) sobre estos espectáculos a finales de 2018. En ese escrito, como ha podido confirmar Levante-EMV, la Dirección General para la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias indicaba: «… estaremos de acuerdo en que procede adoptar las medidas oportunas para que en el momento previo de salida de las reses al recorrido (momento de la embolada), no se den supuestos de choques, golpes, quemaduras o cualquier otra incidencia que haga presuponer la existencia o apariencia de maltrato. En este sentido, el protocolo de actuación que se exi g e es que la embolada de los animales tenga lugar en espacios independientes o lo suficientemente abiertos para evitar todos aquellos inconvenientes», según se recoge en una resolución del Síndic firmada el 25 de marzo de 2019.

Recuerdan que la Generalitat exigía medidas para evitar quemaduras de las reses en su salida

A esto, según indican, se le sumó otro oficio de la Generalitat redactado en mayo de 2019 y recibido por ANPBA, manifestando que en un escrito anterior de diciembre de 2018 ya le habían ratificado "la viabilidad" de los encierros de toros pero indicando que "hacían notar" su "conformidad a que no todo valía sino que para la realización aquellos les se exigían una serie de garantías en cuanto a la embolada individual de la res para evitar golpes, choque[s] y quemaduras».

Demanda al consistorio

Su petición al consistorio de los informes del veterinario también está basada una respuesta dada por la Generalitat a un ciudadano que solicitó información sobre los "encierros de toros embolados" y que se puede consultar en su Portal de Transparencia. En ella, indica que "un encierro de toros embolados… deben tomarse medidas para evitar que las reses sufran daños, quemaduras u otros percances debiendo estar presente un veterinario para acreditar el buen estado de aquellas [las reses] antes y después del evento".

Otro momento de un encierro de toros embolados en Sagunt. / Roberto Martínez