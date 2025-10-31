Las quejas contra el 'basurazo' de Sagunt dan un paso más

Iniciativa Porteña no se conforma con los "intensos debates" plenarios o la convocatoria de sendas concentraciones contra el 'basurazo' de Sagunt. Su "incansable" oposición contra el incremento del 113 % en la tasa de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos se traduce ahora en la presentación de alegaciones contra los cambios en la ordenanza aprobados hace unos días por el gobierno municipal.

Grupo municipal de Iniciativa Porteña. / Iniciativa Porteña

Según el portavoz segregacionista, Eduardo Márquez, la primera duda es "si se trata de una simple modificación o de una nueva, porque varía su naturaleza. Altera elementos esenciales del tributo, así que el procedimiento adecuado debería ser la aprobación de una nueva ordenanza, en garantía de los principios de seguridad jurídica y reserva de ley".

Cálculo de 104,79 euros

Más allá de esta cuestión administrativa, IP entra al contenido de la tasa, que desde este año ha pasado de los 52 a los 111 euros por vivienda y mantiene esta subida para el próximo ejercicio. Después de un "minucioso estudio" de la documentación, Márquez apunta que "el estudio técnico-jurídico-económico para 2026 hace un cálculo que sitúa la cuantía por debajo". Concretamente y según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, esta estimación rebaja el recibo hasta los 104,79 euros.

Otros aspectos en los que inciden las alegaciones segregacionistas son "la uniformidad de la tasa con una cuota fija idéntica, sin tener en cuenta la capacidad real de generación de residuos" o la imputación a la tasa de unos gastos indirectos, "sin que se correspondan con el servicio prestado".

Suciedad

Y frente al "inconcebible" incremento que ha supuesto el 'basurazo' en Sagunt y el aumento presupuestario en la empresa municipal encargada del aseo urbano, Márquez insiste en que "no se ven mejoras en las calles del Puerto. Es alarmante que la ciudadanía pague más por un servicio que cada vez es peor. Con el cambio de gerencia en la SAG, el señor alcalde -Darío Moreno- nos prometió mejoras y está ocurriendo lo contrario, el municipio cada vez está más sucio".

Con una previsión de facturar al ayuntamiento durante el próximo año cerca de 19,8 millones de euros, "deberían notarse mejoras sustanciales en el servicio de recogida y en la limpieza de las calles, pero esto no va solo de aumentar el gasto, es necesario gestionar bien ese dinero público y a la vista está que no se está logrando", según el portavoz segregacionista.

Incapacidad de gestión

El edil de IP reitera que "el cálculo de la modificación de la tasa y la suciedad del municipio responden directamente a la nula capacidad de gestión de un equipo de gobierno, más preocupado por la imagen y por las fotos que por el día a día".