Las quejas hacen retomar en Sagunt los tratamientos nocturnos contra los mosquitos

Después de las quejas vecinales sobre la presencia de nubes de mosquitos en distintas zonas del Port de Sagunt ubicadas cerca del río y de la avenida Mediterráneo, a las que se suman los campos de Xulla y del Atlético Saguntino, calle Libertad, Concepción Arenal y Alcalá Galiano, tal y como trasladan afectados por las picaduras a Levante-EMV, el concejal de Sanidad, Javier Timón, ha asegurado que "se están tratando permanentemente las zonas donde están ubicados los focos (zonas de marjal, cauce del río, etc.), también las zonas más concurridas (instalaciones deportivas, parques, zonas escolares, polígonos industriales, etc.) y se continúan atendiendo avisos.

Por otro lado, cabe recordar los complicados momentos que vivieron unos escolares el pasado viernes en una excursión al Marjal dels Moros, que acuden anualmente al humedal y nunca habían vivido una situación así. «Mi hija me explicó que no podía pasar a ver aves, que solo veían mosquitos por todas partes", explicaban, tal y como publicó este diario hace unos días.

Tratamiento en zona de marjal. / Ayuntamiento de Sagunt

Refuerzos

Ante esta coyuntura el edil añade que "mantenemos el refuerzo de equipos desde antes del pasado episodio de lluvias, hemos incorporado de nuevo los tratamientos nocturnos como medida extra y el lunes pasado nos coordinamos con la Conselleria para realizarlos a la vez por la tarde, ellos en la Marjal dels Moros y nosotros por la periferia y el polígono", explicaba a Levante-EMV.

A esto se suman los tratamientos que se han realizado en los cementerios de Sagunt y el Port de Sagunt, donde fumigaron contra los mosquitos este miércoles y tenían previsto volver a hacerlo este jueves, según señala Timón.

Pese a las continuas actuaciones, las quejas siguen produciéndose, tal y como puede corroborar este diario.