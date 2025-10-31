Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Saguntino buscará ganar al equipo de más calidad y presupuesto

El entrenador rojillo cree que la clave de la victoria está en mantener la identidad del juego

El Saguntino celebrando un gol esta temporada.

El Saguntino celebrando un gol esta temporada. / AT Saguntino

Pepa Conesa

Sagunt

El Atlético Saguntino se enfrenta este sábado 1 de noviembre al CF La Nucía, a partir de las 16 horas en Nou Morvedre. El conjunto llega a Sagunt tras un arranque de liga irregular que ha supuesto un cambio de entrenador. Por su parte, el equipo rojillo buscará ganar a uno de los equipos con más calidad y presupuesto de la competición para estar más cerca del liderato. Actualmente, ocupan la segunda posición empatados a puntos con el Torrellano.

A pesar del coliderato de esta semana, Guillem Beltrán todavía no quiere hablar de objetivos de la temporada: "Desde el principio no nos hemos querido marcar un objetivo. Queremos enfrentarnos a todos los equipo y conocerlos en el césped. Cuando termine la primera vuelta y veamos el nivel nuestro donde está, empezaremos a marcarlos y controlar otro tipo de variables", adelantaba.

Parte del equipo rojillo.

Parte del equipo rojillo. / AT Saguntino

El rival

Con respecto al rival que tendrán delante, en entrenador rojillo cuenta que se trata de un conjunto que tiene el ‘mayor presupuesto del grupo y seguramente de Tercera a nivel España. Es un equipo con mucho talento, que domina partidos, con muchísimas ocasiones y son muy difíciles de defender porque en calidad ellos tienen los mejores futbolistas, que les hace dominar. No están teniendo suerte de cara a gol, pero con el cambio de entrenador vendrán aquí a reivindicarse, a mostrar el nivel que tienen y será un partido muy complicado’.

La clave de la victoria debe pasar por ser fieles a la identidad de juego que están creando los saguntinos con Guillem Beltrán: "Desde el día 1, todos los jugadores están muy conciéncianos del modelo de juego y de la identidad y lo que estamos haciendo cada semana es ir evolucionando ese modelo y esa identidad para que cada partido pueda adaptarnos al contexto del rival que tenemos enfrente. Creo que estamos creciendo día tras día", terminaba.

