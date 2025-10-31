El Saguntino buscará ganar al equipo de más calidad y presupuesto

El Atlético Saguntino se enfrenta este sábado 1 de noviembre al CF La Nucía, a partir de las 16 horas en Nou Morvedre. El conjunto llega a Sagunt tras un arranque de liga irregular que ha supuesto un cambio de entrenador. Por su parte, el equipo rojillo buscará ganar a uno de los equipos con más calidad y presupuesto de la competición para estar más cerca del liderato. Actualmente, ocupan la segunda posición empatados a puntos con el Torrellano.

A pesar del coliderato de esta semana, Guillem Beltrán todavía no quiere hablar de objetivos de la temporada: "Desde el principio no nos hemos querido marcar un objetivo. Queremos enfrentarnos a todos los equipo y conocerlos en el césped. Cuando termine la primera vuelta y veamos el nivel nuestro donde está, empezaremos a marcarlos y controlar otro tipo de variables", adelantaba.

Parte del equipo rojillo. / AT Saguntino

El rival

Con respecto al rival que tendrán delante, en entrenador rojillo cuenta que se trata de un conjunto que tiene el ‘mayor presupuesto del grupo y seguramente de Tercera a nivel España. Es un equipo con mucho talento, que domina partidos, con muchísimas ocasiones y son muy difíciles de defender porque en calidad ellos tienen los mejores futbolistas, que les hace dominar. No están teniendo suerte de cara a gol, pero con el cambio de entrenador vendrán aquí a reivindicarse, a mostrar el nivel que tienen y será un partido muy complicado’.

La clave de la victoria debe pasar por ser fieles a la identidad de juego que están creando los saguntinos con Guillem Beltrán: "Desde el día 1, todos los jugadores están muy conciéncianos del modelo de juego y de la identidad y lo que estamos haciendo cada semana es ir evolucionando ese modelo y esa identidad para que cada partido pueda adaptarnos al contexto del rival que tenemos enfrente. Creo que estamos creciendo día tras día", terminaba.