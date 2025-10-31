Un juzgado obliga a retribuir la exención de guardias por lactancia a una cirujana de Sagunt
CC OO celebra el fallo como "un paso firme en la protección de los derechos de conciliación de las profesionales sanitarias"
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de València ha condenado a la Conselleria de Sanidad al pago de las guardias, más los intereses, que debería haber percibido una cirujana del Hospital de Sagunt durante su exención por lactancia.
La gerencia del departamento de salud se escudó en su momento para no hacerlo en que la facultativa disfrutó del permiso de manera acumulada y que no tenía derecho a cobrar las retribuciones relacionadas con las guardias hasta que el menor cumpliera un año, según informa CC OO.
El sindicato, que prestó apoyo legal a la cirujana a través de su federación de sanidad y sectores sociosanitarios, rebatió esta teoría mediante la norma que regula los efectos económicos de la exención de guardias por lactancia, que no los vincula al tipo de permiso, sino al periodo de amamantamiento considerado natural, que son los 12 meses, según se recoge en el estatuto básico del empleado público.
Plan de Igualdad
Otro de los argumentos esgrimidos durante el procedimiento fue el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad, que recoge que las mujeres no deben tener disminución de su salario por razones de embarazo o lactancia, lo que contradice el hecho de que la cirujana no estuviera cobrando las guardias que debería estar percibiendo si no hubiera estado en el periodo de lactancia.
Así, la sentencia establece que "el cobro de las guardias exentas se debe producir en todo caso durante los 12 meses siguientes al nacimiento, con independencia de la modalidad de permiso de lactancia escogida", según insisten desde CC OO.
Media de los seis meses anteriores
De esta forma, el juzgado establece que la especialista en cirugía general que ejerce en Sagunt "debe percibir una media de las retribuciones que le correspondieron en concepto de guardias médicas en los seis meses anteriores, con la suma de los intereses correspondientes".
Conciliación
El fallo, frente al que no cabe la interposición de ningún recurso, también condena al pago de las costas a la Conselleria de Sanidad y supone, según apuntan desde el sindicato, "un paso firme en la protección de los derechos de conciliación de las profesionales sanitarias de la Comunitat Valenciana".
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- Un segundo ‘basurazo’ sacudirá el Camp de Morvedre
- Un legado de Petrés que llevaba siglos soterrado se pone a punto
- La futura la restauración paisajística junto a la Gerencia de AHM ya tiene forma
- Arrancan las obras más esperadas junto al Teatro Romano y el Castillo de Sagunt
- El archivo de la empresa que impulsó el nacimiento del Port de Sagunt sale a la luz
- «Desesperados» con los mosquitos en dos puntos del Port de Sagunt
- Tirón de orejas' a la dirección de À Punt desde Sagunt