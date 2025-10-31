Un juzgado obliga a retribuir la exención de guardias por lactancia a una cirujana de Sagunt

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de València ha condenado a la Conselleria de Sanidad al pago de las guardias, más los intereses, que debería haber percibido una cirujana del Hospital de Sagunt durante su exención por lactancia.

La gerencia del departamento de salud se escudó en su momento para no hacerlo en que la facultativa disfrutó del permiso de manera acumulada y que no tenía derecho a cobrar las retribuciones relacionadas con las guardias hasta que el menor cumpliera un año, según informa CC OO.

El sindicato, que prestó apoyo legal a la cirujana a través de su federación de sanidad y sectores sociosanitarios, rebatió esta teoría mediante la norma que regula los efectos económicos de la exención de guardias por lactancia, que no los vincula al tipo de permiso, sino al periodo de amamantamiento considerado natural, que son los 12 meses, según se recoge en el estatuto básico del empleado público.

Plan de Igualdad

Otro de los argumentos esgrimidos durante el procedimiento fue el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad, que recoge que las mujeres no deben tener disminución de su salario por razones de embarazo o lactancia, lo que contradice el hecho de que la cirujana no estuviera cobrando las guardias que debería estar percibiendo si no hubiera estado en el periodo de lactancia.

Imagen de recurso. / CC OO

Así, la sentencia establece que "el cobro de las guardias exentas se debe producir en todo caso durante los 12 meses siguientes al nacimiento, con independencia de la modalidad de permiso de lactancia escogida", según insisten desde CC OO.

Media de los seis meses anteriores

De esta forma, el juzgado establece que la especialista en cirugía general que ejerce en Sagunt "debe percibir una media de las retribuciones que le correspondieron en concepto de guardias médicas en los seis meses anteriores, con la suma de los intereses correspondientes".

Conciliación

El fallo, frente al que no cabe la interposición de ningún recurso, también condena al pago de las costas a la Conselleria de Sanidad y supone, según apuntan desde el sindicato, "un paso firme en la protección de los derechos de conciliación de las profesionales sanitarias de la Comunitat Valenciana".