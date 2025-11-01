Cinco jóvenes saguntinos se codean con la élite autonómica
Pablo Suárez y Iago García se proclamaron campeones valencianos de halterofilia en categoría júnior, mientras que Eva María García, Ángel Fernández y Francisco Segura fueron segundos
Dos campeones y tres subcampeones. Ese fue el botín de podios del Halterofilia Sagunto en el autonómico en categoría júnior que tuvo lugar en Alzira, bajo la organización de la federación valenciana.
En un equipo compuesto por siete levantadores menores de 21 años que demostraron "un excelente nivel técnico y un gran compromiso", según destacan desde la entidad, los estandartes de la comitiva fueron Pablo Suárez (88 kilos) y Iago García (110 kilos) que se colgaron del cuello la medalla de oro.
El primero lo hizo con un total olímpico, que suma los mejores resultados en arrancada y dos tiempos, de 260 kilos, mientras que el segundo alcanzó los 263 kilos.
Botín de podios
El botín lo completaron los segundos puestos de Eva María García (86 kilos), Ángel Fernández (88 kilos) y Francisco Segura (110 kilos), que levantaron 112, 202 y 218 kilos, respectivamente.
Érika García (53 kilos) se quedó al borde del podio con un total olímpico de 105 kilos, "confirmando su progresión técnica", mientras que Diego Martí (65 kilos) completó la expedición saguntina. El cuerpo técnico del club reconoce su "satisfacción" por el desempeño del equipo, subrayando "el trabajo constante, la disciplina y el espíritu de superación de todos los atletas".
Próximas citas
Estos resultados refuerzan la preparación del Halterofilia Sagunto para las próximas citas de ámbito nacional, con el objetivo de "seguir formando jóvenes talentos y promoviendo nuestro deporte entre las nuevas generaciones".
