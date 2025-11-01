Grito de socorro para "salvar" las playas del norte de Sagunt

La asociación vecinal Almardà Viva ha puesto en marcha una recogida de firmas con el objetivo de que, en contra de los planes que maneja la Demarcación de Costas, la arena dragada del Puerto Siles de Canet d'en Berenguer se traslade hacia las playas del norte de Sagunt y no a la del Port. Esta práctica es habitual en los últimos años y se tramita que siga siéndolo durante, al menos, los próximos cuatro ejercicios.

Mientras el expediente ya agotó el plazo de alegaciones, el colectivo ha querido poner su granito de arena con esta iniciativa que ha recogido más de 1.200 apoyos. "¡Salvemos las playas del norte de Sagunto!" es la principal reclamación, que pasa porque los sedimentos retirados del puerto deportivo canetero "vuelvan a donde pertenecen: Almardà, Corinto y Malvarrosa".

Este nuevo grito de socorro lamenta que esta parte del litoral "está desapareciendo ante nuestros ojos. Cada temporal se lleva un trozo más. Las olas alcanzan los paseos, las viviendas y nuestras dunas, que antes eran un orgullo y un pulmón natural".

Infraestructuras portuarias

Frente a esta situación, según insisten desde Almardà Viva, la arena, que "antes llegaba de forma natural a nuestras playas, se acumula año tras año atrapada por las infraestructuras portuarias". Mientras, los agentes implicados, "en lugar de devolverla a su lugar de origen, pretenden llevarla hacia la playa del Puerto de Sagunto, donde ya sobra arena y el litoral sigue creciendo. No es justo ni tiene sentido".

El deterioro de la costa norte viene de lejos, especialmente desde la construcción del puerto de Burriana, aunque la más reciente intervención en Almenara ha agravado la situación, hasta el punto de que "hemos perdido totalmente el aporte natural de sedimentos que regeneraba nuestras playas", añaden desde uno de los colectivos vecinales de Almardà. "El resultado -insisten- es un desequilibrio extremo: Al norte, erosión acelerada y pérdida de playa. Al sur, acumulación y exceso de arena".

Imagen de archivo de una draga en el Club Náutico de Canet. / Daniel Tortajada

En su proyecto de regeneración para el litoral norte del Morvedre, como el Ayuntamiento de Sagunt se encargó de recordar en sus alegaciones, la propia Demarcación de Costas "reconoce que el Puerto Siles alteró las corrientes y retiene la arena que debería llegar al norte. Por tanto, cada dragado en Canet debería ser una oportunidad para reparar ese daño, devolviendo la arena a las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa", apuntan desde Almardà Viva.

Proyecto insuficiente

Pese a ser conscientes del proyecto licitado para llevar más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena a la zona más deteriorada, el colectivo vecinal considera que "no basta. Necesitamos la arena del Puerto Siles, porque la erosión y la falta de aporte natural de sedimentos continuarán" tras esa intervención, así que "nuestras playas necesitarán mantenimiento constante para no volver a la actual situación crítica. Usar esta arena dragada de forma recurrente es una medida lógica, sostenible y justa, ya que permitiría mantener el equilibrio costero y aprovechar un recurso natural que, de otro modo, se desperdicia en zonas donde no hace falta".

Así, a través de esta recogida de firmas, Almardà Viva reclama que Costas "actúe con responsabilidad", rechace el traslado de la arena del puerto de Canet hacia el sur y ordene su trasvase hacia el norte. Además, exige que "se revisen las directrices obsoletas de hace más de 40 años -en las que se basa el permiso que se tramita- que ya no reflejan la realidad del litoral". Añade entre sus reivindicaciones que "se establezca un protocolo permanente de recirculación de sedimentos, complementario al gran proyecto de regeneración".

Justicia ambiental

La asociación reitera que "no pedimos privilegios, sino justicia ambiental y sentido común. La arena que el mar nos arrebató y que se acumula en el Puerto Siles pertenece a nuestras playas. Devolverla al norte es reparar un daño histórico y proteger nuestro futuro. Cada grano de arena cuenta y cada firma también para conservar nuestras playas, nuestras casas y el entorno natural que nos une al mar".