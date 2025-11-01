Obres en el Castell de Sagunt a 1925
El gran suport de la dictadura de Primo de Rivera, el Somatén, també fou notícia a Sagunt
Lluis Mesa
Aquell setembre de 1925 les temperatures van ser elevades a causa del vent de ponent. Hi havia una sequera destacada i els camps estaven afectats per la situació.
El gran suport de la dictadura de Primo de Rivera, el Somatén, fou notícia a la localitat de Sagunt perquè s’hi va presentar la seua bandera. Es trobava exposada en la mansió d’Enrique Rubio Gallur situada en el districte de Santa Anna. Va estar confeccionada pel “Sindicato de la Aguja” de València. Tenia un fons roig amb franja d’or. Al bell mig, estava l’escut de la localitat. Es va pagar gràcies a la subscripció popular. Allí també estava el banderí del districte de Santa Anna, regalat pel cap Enrique Rubio. Havia estat confeccionat pel mateix sindicat i fou brodat en or. La benedicció de la bandera se celebrà solemnement en la Glorieta. Assistiren importants membres del Somatén, acompanyats d’autoritats. Hi estaven els xiquets i les xiquetes escolars. Participaren reconegudes dames “pues la adorada mujer española siempre se suma con su amor a todo lo grande para enaltecer a la querida Patria”. Es va muntar un altar amb la Mare de Déu del Montserrat. A les 11.30 hores celebrà el canonge de la Seu de València, Romualdo Amigó. La padrina va ser Maria Vilache. Tocà la banda del regiment de Tetuan. Durant tot el dia, esta agrupació va actuar en un passacarrer, un concert i un festival benèfic.
Entre les notícies relacionades amb l’Ajuntament, cal destacar la millora de l’exalcalde José Polart Viña, com deia Las Provincias el 15 de setembre. El mateix diari, del 23 de setembre, comentava que l’interventor dels fons municipals José Torres havia tornat del balneari de Cestona. També es deia que el tinent d’alcalde Gaspar Moradillo Larrañaga havia regressat d’una llarga temporada d’estiueig a Viver. S’informava que la Comissió Permanent de l’Ajuntament, a instància del regidor Moradillo, es va decidir per l’adquisició d’un local per a l’escola de xiquets del Port. A més, foren nomenats alcaldes del barri del Port José Ampelio Asensi Bonet i Ángel Chirivella.
Un dels successos que reivindicava la premsa era l’excessiva presència de captaires a l’estació de trens. El corresponsal de Las Provincias del 19 de setembre esmentava que hi havia una plaga en els trens de “mendigos mutilados y con organillos implorando la caridad de los viajeros”. Especialment, succeïa en els trens ràpids entre Castelló i València i viceversa. Eren quasi professionals i “la majoria gente indeseable”. No és estrany, per tant, que hi haguera robatoris de cartera. Es demanava al cap de policia que controlara eixa activitat.
La inspecció va tindre ressò en la vida pública. El tinent d’alcalde de policia urbana, José Bono Villaplana, va visitar amb l’arquitecte municipal Ángel Romaní l’alineament de les cases dels carrers que s’estaven eixamplant per comprovar que es complia la normativa. L’inspector provincial d’Abastos Marcelo Cuibón Arias va estar en els comerços. Multà les carnisseries que cobraven la carn de porc per damunt de les taxes i els forns que venien pans curts o sense el pes que s’estipulava. Fou nomenat inspector de municipals el funcionari Plácido Señalada Zapater.
El castell de Sagunt va ser notícia per les obres que s’hi feren. En un acte, especialment militar, la comandància d’enginyers va fer lliurament de la plaça. També va tornar a Sagunt l’arqueòleg Manuel González Simancas en el tren de les 13.15 del 24 de setembre.
Acabà el mes amb una picabaralla amb ganivetades a Sagunt. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim “De cent en cent”.
