La Ruta de la Tapa de Bolets impulsa la hostelería en Sagunt
La iniciativa, enmarcada en las Jornadas Micológicas del Camp de Morvedre, impulsa la gastronomía local y los productos de temporada
María Badal
La tercera edición de Ruta de la Tapa de Bolets fue muy bien recibida en Sagunt durante su jornada inaugural. Tanto en el casco antiguo como al otro lado del río hubo afluencia y en muchos locales se acabaron las tapas que habían preparado, como explican a Levante-EMV desde la organización. Entre la oferta, ha habido derroche de creatividad y no han faltado bocados "de muy buen nivel", por lo que se impone el optimismo de cara a la cita continúe funcionando bien los próximos dos jueves.
Esta iniciativa busca fomentar el talento gastronómico de la hostelería local y promover el consumo de productos otoñales de proximidad entre la ciudadanía. La ruta se desarrollará también los próximos 6 y 13 de noviembre, entre las 19 y las 22 horas, en distintos establecimientos del municipio.
Con un precio de seis euros por tapa más bebida, los asistentes pueden degustar las distintas elaboraciones y votar por su favorita, entrando así en el sorteo de una experiencia gastronómica en uno de los locales participantes por valor de 60 €, los aspirantes al sorteo deben contar con un mínimo de cinco sellos de bares diferentes. Para facilitar el recorrido y hacerlo más accesible y sostenible, la organización pondrá en marcha un trenecito turístico que conectará los establecimientos adheridos a la ruta.
La resolución del sorteo tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Port de Sagunt, durante la cena especial de clausura.
El evento forma parte de las Jornadas Micológicas del Camp de Morvedre y la asociación Amics dels Bolets, con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt, Sagunt Reviu y Adetursa, entre otros. Precisamente, durante el taller de cocina previsto el día 30 también hubo gran asistencia y "los participantes quedaron muy contentos", como apuntan los organizadores.
La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha destacado que se trata de "un evento muy esperado con el que, durante la época otoñal, se vinculan la naturaleza, la educación y la gastronomía". Además, subraya que "iniciativas como esta ayudan a desestacionalizar el turismo, impulsar la sostenibilidad del sector y enriquecer nuestra ciudad".
Sopar Boletaire
Dentro de las mismas jornadas se incluye también el tradicional Sopar Boletaire, que se celebrará hoy viernes 31 de octubre con entrantes, principal y postre por 40 € por persona. Este encuentro gastronómico rendirá homenaje a las setas como producto estrella de la temporada.
El listado completo de locales participantes en la Ruta de Bolets puede consultarse en el portal web oficial de la Ruta de la Tapa de Bolets: https://rutadelatapadebolets.saguntreviu.es/ .
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- Un legado de Petrés que llevaba siglos soterrado se pone a punto
- Arrancan las obras más esperadas junto al Teatro Romano y el Castillo de Sagunt
- El archivo de la empresa que impulsó el nacimiento del Port de Sagunt sale a la luz
- Un segundo ‘basurazo’ sacudirá el Camp de Morvedre
- Piden una investigación sobre los encierros de toros embolados en Sagunt
- «Desesperados» con los mosquitos en dos puntos del Port de Sagunt
- La futura la restauración paisajística junto a la Gerencia de AHM ya tiene forma