La Ruta de la Tapa de Bolets impulsa la hostelería en Sagunt

La tercera edición de Ruta de la Tapa de Bolets fue muy bien recibida en Sagunt durante su jornada inaugural. Tanto en el casco antiguo como al otro lado del río hubo afluencia y en muchos locales se acabaron las tapas que habían preparado, como explican a Levante-EMV desde la organización. Entre la oferta, ha habido derroche de creatividad y no han faltado bocados "de muy buen nivel", por lo que se impone el optimismo de cara a la cita continúe funcionando bien los próximos dos jueves.

Esta iniciativa busca fomentar el talento gastronómico de la hostelería local y promover el consumo de productos otoñales de proximidad entre la ciudadanía. La ruta se desarrollará también los próximos 6 y 13 de noviembre, entre las 19 y las 22 horas, en distintos establecimientos del municipio.

Las tapas tienen todo tipo de formas. / Daniel Tortajada

Con un precio de seis euros por tapa más bebida, los asistentes pueden degustar las distintas elaboraciones y votar por su favorita, entrando así en el sorteo de una experiencia gastronómica en uno de los locales participantes por valor de 60 €, los aspirantes al sorteo deben contar con un mínimo de cinco sellos de bares diferentes. Para facilitar el recorrido y hacerlo más accesible y sostenible, la organización pondrá en marcha un trenecito turístico que conectará los establecimientos adheridos a la ruta.

La resolución del sorteo tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Port de Sagunt, durante la cena especial de clausura.

Una de las tapas. / Daniel Tortajada

El evento forma parte de las Jornadas Micológicas del Camp de Morvedre y la asociación Amics dels Bolets, con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt, Sagunt Reviu y Adetursa, entre otros. Precisamente, durante el taller de cocina previsto el día 30 también hubo gran asistencia y "los participantes quedaron muy contentos", como apuntan los organizadores.

asistentes al taller de cocina en las jornadas micológicas / Redacción Levante-EMV

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha destacado que se trata de "un evento muy esperado con el que, durante la época otoñal, se vinculan la naturaleza, la educación y la gastronomía". Además, subraya que "iniciativas como esta ayudan a desestacionalizar el turismo, impulsar la sostenibilidad del sector y enriquecer nuestra ciudad".

Sopar Boletaire

Dentro de las mismas jornadas se incluye también el tradicional Sopar Boletaire, que se celebrará hoy viernes 31 de octubre con entrantes, principal y postre por 40 € por persona. Este encuentro gastronómico rendirá homenaje a las setas como producto estrella de la temporada.

El listado completo de locales participantes en la Ruta de Bolets puede consultarse en el portal web oficial de la Ruta de la Tapa de Bolets: https://rutadelatapadebolets.saguntreviu.es/ .