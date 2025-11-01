Sagunt saca del cajón uno de sus proyectos más ambiciosos y polémicos

El Ayuntamiento de Sagunt ha desempolvado uno de los proyectos al que más recursos ha destinado en los últimos años, pero que no siempre ha contado con el mayoritario apoyo ciudadano. Se trata de una nueva inyección de casi 675.000 euros en la red ciclopeatonal a la que ya dedicó cerca de 2 millones de euros de fondos europeos, pero que quedó pendiente de su finalización después de que el procedimiento de contratación para la continuación de este ambicioso proyecto quedara desierto.

Poco más de un año más tarde y con un incremento presupuestario del 19,3 %, la delegación de Movilidad Urbana vuelve a la carga con su intención de mejorar las condiciones, las conexiones y la señalización de los cerca de 30,5 kilómetros de carriles bici con los que ya contaba Sagunt antes de su ampliación en más de 18 kilómetros a lo largo de 2023 y 2024.

Financiación

Un punto que no se ha aclarado desde el consistorio, pese a las preguntas de Levante-EMV, es si esta intervención todavía podrá nutrirse de la concesión de los fondos Next Generation o ha tenido que buscar una vía alternativa, ya que el expediente de contratación señala, por un lado, que "no hay financiación con fondos de la UE", aunque por otro recoge que el contrato cuenta con "posible financiación europea".

Un ciclista por la red ciclopeatonal de Sagunt. / Daniel Tortajada

Más allá de estas cuestiones, los objetivos de la actuación son los mismos que se plantearon el año pasado, aunque el proyecto elaborado por la Consultora Valenciana d'Enginyeria (Coven) se actualizara a raíz de la falta de interés en la primera licitación.

Seguridad vial

El principal objetivo se centra en dotar de seguridad a los antiguos tramos de la red ciclopeatonal, mediante la eliminación o el desplazamiento de algunos tramos; la adaptación en determinados cruces y accesos a caminos, garajes, fábricas o comercios; las mejoras del pavimento, que presenta "grietas en la práctica totalidad", de las cuales "algunas son superficiales, pero otras generan oquedades o escalones"; así como el ensanchamiento en determinados sectores, cuya anchura no alcanza a un metro.

La renovación y homogeneización de las señales tanto horizontales como verticales de los carriles bici y las ciclocalles, así como la conexión de toda la red con los "centros atractores de movilidad" son otros aspectos en los que se incidirá a través de esta inversión, que pondrá especial énfasis en el medio centenar de patologías que se detectó durante la elaboración del proyecto.

Tercera fase

Con un plazo de ejecución de cinco meses y la esperanza de encontrar esta vez una empresa que quiera hacerse cargo de las obras, el ambicioso plan del gobierno local para dotar a Sagunt de una potente red ciclopeatonal todavía quedará pendiente de una última fase, que consistirá en la instalación a lo largo del término municipal de una serie de aparcamientos "seguros" para bicicletas y patinetes.

Polémica

Pese a las ventajas ambientales que reporta el uso de un buen entramado de vías exclusivas para vehículos no motorizados, su implantación no ha estado exenta de controversia, como se comprobó durante la ejecución de la primera fase del proyecto, en la que prácticamente no hubo ningún barrio que le tocara de cerca sin que protestara por la medida. El caso más evidente fue el de la avenida 9 d'Octubre, donde, después de recogerse más de 9.000 firmas, el gobierno local se vio obligado a renunciar a la implantación del carril bici.