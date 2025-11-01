Urbanización "de riesgo" en Torres Torres

El mal estado en el que se encuentran las calles y aceras de la urbanización de El Tochar de Torres Torres vuelve a ser noticia después de años de reivindicaciones por parte de sus vecinos y vecinas para que se actúe. Esta situación viene generando caídas y accidentes en esta zona residencial sin que se tomen medidas al respecto, mientras el riesgo a circular por sus calzadas sigue siendo todo un peligro, sobre todo para motos, ciclistas y personas que transitan con patinetes, a los que se suman los mayores, dada la cantidad de agujeros y baches del firme. Una coyuntura que se viene denunciando mandato tras mandato con quejas y escritos a la administración local, tal y como viene contando este diario.

Una de las personas que ha sufrido en sus carnes las consecuencias de este problema es quien fuera presidente de la urbanización durante seis años y concejal del Partido Socialista, José Luis Castro, quien sigue arrastrando complicaciones desde que el pasado mes de agosto, cuando volvía del polideportivo, tropezó con un bache y se dobló el tobillo derecho, lo que provocó que se cayera al suelo. Una caída que le ha generado una lesión en el dedo gordo del pie, que lo ha mantenido sin poder andar casi un mes, sin que todavía pueda hacerlo con normalidad ante el dolor que le produce, coyuntura que ha llevado a su médico a solicitarle una exploración más profunda pendiente para mediados de noviembre.

Una de las aceras por las que circulaba / Daniel Tortajada

Responsabilidad patrimonial

Ante lo ocurrido, el exedil ha presentado en el ayuntamiento una reclamación por responsabilidad patrimonial, al entender que la caída es "fruto del mal estado de las calles y aceras del Tochar cuyo mantenimiento es competencia del ayuntamiento al ser estas de titularidad municipal". Sin embargo, desde el consistorio le solicitan que especifique las circunstancias concretas en las que se produjo la caída, si fue una posible distracción o desconocimiento de la vía. Extremos que Castro niega claramente después de años residiendo en la zona.

El que fuera presidente, además de describir y aportar fotografías del estado de la acera por la que el circulaba, también habla de la falta de iluminación, ya que "solo había una farola en la de enfrente", recoge en su escrito; otra de las causas, a su juicio, de su accidente, del que señala como responsable al ayuntamiento.

Por otro lado, la administración local le pide que solicite y especifique la cuantía económica a demandar, que según el afectado todavía no puede facilitar hasta la última prueba médica pendiente para noviembre, tal y como responde en su escrito a la institución.

Dada la postura del ayuntamiento, Castro ha solicitado a este un informe técnico de la zona donde se produjo la caída, datos con los que quiere corroborar la falta de mantenimiento y el mal estado de calles y aceras.

Parcelas sin acabar. / Daniel Tortajada

Evitar riesgos

El afectado insiste en que "esto ha sido una lesión en el dedo, pero de no actuar en la zona, cualquier día tendremos que lamentar una situación más grave, algo que nadie queremos", adelantaba a Levante-EMV, recordando el accidente que se produjo en 2014. "Un joven con una moto estuvo varios días en coma como consecuencia de una caída a causa del mal estado del firme", contaba.

Lo cierto es que los agujeros se multiplican en el Tochar y algunos llegan hasta de 15 centímetros, los baches están presentes en muchas zonas y siguen existiendo parcelas con desniveles; una situación que, en opinión de muchos vecinos, urge a actuar para evitar más accidentes y exponerse a más riesgos.

Actuación municipal

A este respecto, el alcalde, Javier Peris, ha avanzado que hay "voluntad de actuar en el Tochar", pero que "la falta de presupuesto impide hacerlo de manera global", por eso, adelanta que "los baches y los agujeros se irán tapando poco a poco". Además, el mandatario recuerda que ya se han asfaltado 4.000 metros de caminos en la urbanización , "aunque somos conscientes de que falta mucho más, y lo haremos".

Por otro lado, hace hincapié en las actuaciones que se están haciendo en el alumbrado público. "Ahora toca el desarrollo de una tercera fase que afecta a la urbanización del Tochar y a otra dos (Mont Blau y Ton Ferrer), con la que esperamos resolver los problemas de falta de luz en todas ellas", terminaba.