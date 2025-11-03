Baldoví alerta en Sagunt de la necesidad de combatir a la extrema derecha

El diputado autonómico Joan Baldoví alertó en Sagunt de la necesidad de combatir a la extrema derecha durante la celebración de la Nit d'Estellés 2025, un evento organizado por el colectivo local de su partido, Compromís, que año tras año reivindica la figura del poeta Vicent Andrés Estellés y su legado histórico. La cita aspiraba a "volver a unir Sagunto/Sagunt", en referencia a la identidad bilingüe del municipio, tal como anticipaba la programación local.

Durante el acto, Baldoví pronunció unas palabras, destacando la necesidad de fortalecer la cultura valenciana, la lengua y los vínculos entre las distintas comarcas que comparten la historia y la literatura.

El diputado resaltó la necesidad de enfrentar el auge de la extrema derecha, haciendo alusión a ellos como "bárbaros". Una situación que le recordaba "cuando hace cuarenta años empezábamos el periodo democrático posfranquista", haciendo alusión a la capacidad de movilización de los estudiantes de la Universitat de València que "pusieron el cuerpo frente al llamamiento fascista, encabezado por Vito Quiles". Además, alentó a toda la militancia y sobre todo a los más veteranos a continuar en la lucha para apoyar a los más jóvenes, como explican desde su partido.

Elemento de cohesión

La Nit d'Estellés ofreció una velada cargada de recitaciones poéticas, intervenciones musicales de la mano de la cantautora de Almenara Eva Gómez con una canción sobre la dana del pasado 29 de octubre y momentos de reflexión en torno a la figura del poeta y su proyección cultural. La presencia del político del ámbito valenciano reforzó la apuesta por la cultura como elemento de cohesión local. Como destacó Albert Llueca, portavoz local del partido, “en la Nit d'Estellés, celebramos la palabra como trinchera de dignidad".

La Nit d'Estellés 2025 cerró su edición con una lectura coral de algunos de los poemas más emblemáticos del autor, entre ellos El amants y Assumiràs la veu d'un poble, que el público acompañó con emoción. Un año más, el acto volvió a demostrar que la palabra poética puede ser también una forma de construir comunidad y de mirar al futuro desde las raíces.