Impulso a la Formación Profesional en Sagunt

Cerca de un centenar de representantes de empresas, centros educativos y administraciones públicas se dieron cita en CIPFP La Laboral para participar en el Encuentro Dualiza Sagunt- Formación Profesional y Empresa: construyendo futuro desde la colaboración, una jornada organizada por CaixaBank Dualiza, FPEmpresa y el propio centro, con el apoyo del Ayuntamiento de Sagunt y la Dirección General de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana.

El objetivo del encuentro ha sido reforzar los lazos entre la Formación Profesional y el tejido productivo del Camp de Morvedre, en un contexto de profunda transformación económica marcada por la llegada de nuevas inversiones industriales.

La directora del CIPFP La Laboral, Gemma Pérez, abrió la jornada destacando el papel de la FP como "puente entre educación, empleo y desarrollo local". En la misma línea, el coordinador territorial de CaixaBank Dualiza, Ricard Guillem, subrayó que la colaboración entre los agentes educativos y empresariales es "fundamental para el éxito social de la Formación Profesional", que se consolida como una vía esencial para el progreso de la sociedad.

Sagunt: Economia diversificada

El alcalde de Sagunt,Darío Moreno, situó el encuentro en el marco de un momento "histórico" para el municipio, que "ya supera los 77.000 habitantes y vive una transformación impulsada por proyectos industriales como PowerCo, ArcelorMittal, Network Steel o ALDI". Moreno recordó que la FP fue uno de los factores clave para que la gigafactoría de baterías se instalara en Sagunt, y destacó que "el futuro de Sagunt se está escribiendo en los talleres, las aulas y las empresas".

Por su parte, la directora general de FP, Marta Armendia, explicó las claves del nuevo sistema integrado de Formación Profesional, que une la formación reglada y la dirigida al empleo. "La FP ha dejado de ser una etapa para convertirse en un sistema de aprendizaje permanente", señaló, apelando a una relación "basada en la confianza y el acompañamiento entre centros y empresas".

Empresas y centros, un reto compartido

Durante la jornada, representantes del CIPFPF La Laboral y de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) coincidieron en los principales retos del tejido empresarial comarcal: la escasez de perfiles técnicos en especialidades como electromecánica, mecatrónica, informática o logística, la necesidad de una orientación profesional temprana y la importancia de las habilidades personales como factor de empleabilidad.

Los asistentes participaron además en talleres prácticos por familias profesionales - Automoción, Informática, Administración y gestión, Comercio y Marketing, y Mantenimiento y Fabricación Mecánica -, de los que surgieron tres conclusiones comunes: la relevancia de la actitud y las competencias personales, la orientación vocacional desde edades tempranas y la flexibilidad como base de la colaboración entre centros y empresas.

Encuentro Dualiza Mesas de trabajo / Redacción Levante-EMV

CaixaBank Dualiza

Desde CaixaBank Dualiza se recordó que, según las previsiones del Plan Estratégico de la Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, entre 2025 y 2035 se generarán más de 1,3 millones de oportunidades de empleo, de las cuales 370.000 corresponderán a titulados de FP, lo que refuerza la necesidad de anticipar la formación a las demandas del mercado laboral.

El Encuentro Dualiza Sagunt pone de relieve el papel de la ciudad como referente educativo e industrial del Camp de Morvedre, capaz de unir a empresas, instituciones y centros formativos en un mismo proyecto de futuro.