La inminente adjudicación del trasvase no hará "bajar la guardia" en el litoral norte de Sagunt

La noticia adelantada por Levante-EMV respecto a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene sobre la mesa la propuesta para adjudicar las obras de regeneración del litoral norte de Sagunt y Canet d’en Berenguer ya ha suscitado las primeras reaciones. La Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha celebrado este avance en un proyecto que supondrá el trasvase de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena a "esta zona gravemente afectada por la regresión", como recuerdan desde el colectivo, con un presupuesto de casi 17,6 millones de euros.

La entidad lo considera un "paso decisivo tras largos años de lucha, denuncias públicas e innumerables reuniones con las administraciones" y "resultado de su esfuerzo constante y las recientes denuncias sobre el estado crítico de las playas norte de Sagunto". Pese al avance, el colectivo asegura que "no bajará la guardia hasta ver que empiezan efectivamente los trabajos de regeneración y protección sobre estas maltratadas playas. Llevamos demasiado tiempo esperando, demasiado impedimento burocrático, demasiada falta de trasparencia. Si en breve no comienzan las obras, volveremos a iniciar acciones reivindicativas. Nuestras playas no pueden esperar más”, afirman en un comunicado.

La asociación vecinal insiste en su vieja demanda de que, además del proyecto de regeneración previsto, "es imprescindible incorporar mecanismos de protección que aseguren la estabilidad de la arena y del litoral a largo plazo. Estos sistemas deberían garantizar que las inversiones realizadas no se pierdan tras los próximos temporales".

Daniel Tortajada

"Actualizar los estudios"

El colectivo recuerda que el proyecto "fue redactado antes de los últimos temporales, por lo que la situación actual de las playas es mucho más crítica que la contemplada en el documento". Por ello, cree que "se deberían actualizar los estudios y actuar con carácter de emergencia, ya que están en juego las playas y los hogares de los vecinos".

Además, recuerda que para poder optar a los fondos Next Generation de la Unión Europea, la obra debe estar finalizada antes de junio de 2026.

Por último, insiste en que el litoral de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa "ha experimentado en las últimas décadas un proceso continuado de regresión asociado a diversas intervenciones: la construcción de espigones al norte del territorio, el expolio de arenas y gravas sufrido, años de inacción administrativa en materia de protección y gestión del litoral, además, el incremento de la frecuencia e intensidad de los temporales, asociado al cambio climático, ha acelerado la erosión y aumentado la vulnerabilidad de este tramo del litoral, generando una situación que requiere una intervención urgente y planificada".