La Ruta de la Tapa gana peso en Canet

Canet d'En Berenguer celebra del 7 al 23 de noviembre la octava edición de su tradicional Ruta de la Tapa, una de las citas gastronómicas más esperadas del municipio y que este año contará con diez establecimientos participantes, tres más que en la edición anterior. La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Comercio, busca fomentar la hostelería local, poner en valor los productos de proximidad y seguir avanzando en la desestacionalización del turismo.

El Alcalde de Canet, Pere Antoni, destaca que la Ruta de la Tapa "es uno de los mejores escaparates de la gastronomía local y de sus restaurantes" y subraya que cada edición "va a más y se ha convertido en un elemento fundamental dentro de la estrategia municipal para atraer visitantes durante todo el año".

Durante tres fines de semana consecutivos, de viernes a domingo, los amantes de la buena comida podrán degustar pequeñas creaciones culinarias elaboradas con productos locales de máxima calidad. Las propuestas combinarán tradición e innovación, con tapas tan sugerentes como canelón de berenjena, brioche de vieiras con cecina y mayonesa de wasabi, taco crujiente de ensaladilla de mejillón con rosa picante o saquito de yema curada en salsa teriyaki, guanciale y parmentier, entre otras.

La concejala de Comercio, María Martínez, celebró el crecimiento del evento y destacó su impacto positivo en el tejido hostelero: "son ya ocho años los que llevamos realizando esta iniciativa, que no deja de crecer y ha contribuido a posicionar a Canet como una referencia gastronómica del Camp de Morvedre. Este año, además, nos alegra anunciar que ha aumentado el número de participantes. Ahora solo falta superar el éxito de público de ediciones anteriores".

Sorteo para los participantes

La organización ha previsto diferentes incentivos para el público. Quienes completen al menos cuatro sellos del denominado Tapaporte participarán en el sorteo de dos cenas valoradas en 60 euros, mientras que las personas que visiten los diez locales optarán a un premio especial. Además, por tercer año consecutivo, un jurado formado por asociaciones locales elegirá la mejor tapa de la edición. En esta ocasión, la decisión correrá a cargo de la ONG Jun amb tú Canet, que apoya a familias con hijos con y sin discapacidad, y de la asociación cultural Clavarios de las Fiestas de Canet d'en Berenguer. El público también podrá votar su tapa favorita, y ambos galardones se entregarán durante la gala de comercio, prevista para finales de enero de 2026.

"Con esta nueva edición, Canet d'en Berenguer consolida su apuesta por la gastronomía como motor turístico y económico, fortaleciendo la identidad local y ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad para redescubrir la riqueza culinaria del municipio fuera de la temporada estival" según apuntan desde el consistorio.