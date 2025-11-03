Sagunt recibe a la campeona nacional de triatlón supersprint

El Ayuntamiento de Sagunt ha querido hacer un reconocimiento a la joven deportista Livia Guillén tras proclamarse campeona de España juvenil de Triatlón Supersprint, con un tiempo de 23 minutos y 24 segundos, en la competición celebrada el pasado mes de septiembre en la localidad murciana de Águilas.

La triatleta del Club Triatlón TriCanet logró el oro tras una brillante actuación que la llevó desde la tercera posición en la fase preliminar hasta lo más alto del podio en la final. Bajo la dirección de su entrenador, Ramón Ejeda, Guillén completó los 250 metros de natación, 6'5 Kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros de carrera a pie con un rendimiento sobresaliente y dos transiciones decisivas que le permitieron remontar hasta seis posiciones.

En el primer tramo a nado marcó un tiempo de 3:48, situándose a 17 segundos de la líder. Posteriormente, completó el sector ciclista en 11:43, reduciendo la distancia con las primeras competidoras, y cerró el recorrido a pie en 5:36, a solo cuatro segundos de la atleta que encabezaba la prueba antes del sprint final.

Reconocimiento al oro

El acto de reconocimiento tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento, con la presencia del concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, y familiares de la triatleta.

Durante el homenaje, Timón destacó que "con este nuevo triunfo es difícil elegir los adjetivos para describir a Livia, porque logros tan extraordinarios se han convertido en algo habitual en su carrera deportiva". Además, subraya que "es una de las principales referentes del deporte individual femenino en nuestra ciudad y un ejemplo para las nuevas generaciones"

Por su parte, Livia Guillén agradeció el trabajo de su entrenador y el apoyo constante de su entorno, y se mostró "muy satisfecha con los resultados alcanzados en esta temporada".

El reconocimiento a Guillén refuerza el compromiso de Sagunt con el deporte de base y talento local, especialmente entre las jóvenes promesas. La ciudad continúa consolidándose como un referente en la promoción de la actividad física, la igualdad en el deporte y la formación de deportistas de élite, valores que, como demuestra Livia Guillén, siguen situando a Sagunt en el mapa nacional del Triatlón.