Un incendio de madrugada deja un herido y obliga a desalojar una finca del Port de Sagunt

Un incendio registrado esta madrugada en un piso del Port de Sagunt ha obligado a atender a un hombre de 89 años por inhalación de humo y a desalojar a todos los vecinos de una finca situada en la plaza de Ramón de la Sota.

El siniestro se ha registrado poco después de las 3:30 horas de la madrugada, en un cuarto piso de un edificio de seis plantas.

El ocupante del inmueble siniestrado, un hombre de 89 años, tragó bastante humo pero pudo ser evacuado de forma segura y fue atendido por sanitarios de una ambulancia del Soporte Vital Básico, que acudió al lugar y luego le trasladó al Hospital de Sagunt.

Estado en que quedó unas habitaciones dle piso afectado. / Consorcio de Bomberos

En el cuarto de baño

El fuego, al parecer, se inició en el cuarto de baño por razones que se desconocen y fue extinguido por bomberos del Consorcio provincial.

El suceso también movilizó a agentes de la Policía Local.