Dos policías salvan la vida a un anciano en un incendio de madrugada en el Port de Sagunt

La rápida reacción de dos agentes de la Policía Nacional ha permitido esta madrugada salvar la vida de un anciano de 89 años en el Port de Sagunt tras el incendio desatado en su piso en la plaza de Ramón de la Sota.

El siniestro se ha registrado poco después de las 3:30 horas de la madrugada, en un cuarto piso de un edificio de seis plantas. Tras observar que salía gran cantidad de humo en el balcón de una vivienda y ver una silueta de un hombre, una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional empezó a desalojar el edificio, además de dar la alarma a bomberos y servicios sanitarios, mientras otra que llegó poco después se dirigió hacia el piso afectado. Allí, los agentes se encontraron con que nadie les abría y empezaron a intentar derribar la puerta. Como estaba cerrada por dentro, tuvieron que emplearse a fondo durante más de 15 minutos para derribar la puerta y turnarse para lograr su objetivo. Al final, lo consiguieron con una maza, lo que hizo salir gran cantidad de humo negro del interior.

Estado en que quedó unas habitaciones dle piso afectado. / Consorcio de Bomberos

Entre la espesura, localizaron a un hombre mayor arrodillado en el pasillo, envuelto de humo, seminconsciente y con gran dificultad para poder respirar, por lo que inmediatamente fue auxiliado y extraído del lugar. Tras ello, los agentes realizaron los primeros auxilios, comprobando que tenía las constantes vitales muy débiles y presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo, como ha precisado la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre fue atendido a continuación por sanitarios de una ambulancia del Soporte Vital Básico, que acudió al lugar y luego le trasladó al Hospital de Sagunt.

Los agentes que le rescataron también tuvieron que ser asistidos al sufrir inhalación de humo y heridas durante la apertura de la puerta.

En el cuarto de baño

El fuego, al parecer, se inició en el cuarto de baño por una vela encendida con las que a menudo se recuerda a los difuntos y fue extinguido por bomberos del Consorcio provincial.

El suceso también movilizó a agentes de la Policía Local.