Tres mordeduras graves llevan a iniciar una campaña en Sagunt sobre perros peligrosos

Tres mordeduras de gravedad contabilizadas en Sagunt en lo que va de año por parte perros potencialmente peligrosos (PPP) han llevado a la Policía Local a comenzar una campaña de información, sensibilización y control relativa a la tenencia de este tipo de canes.

A esto se le suma el hecho de que "la cantidad de licencias otorgadas por el ayuntamiento para la tenencia de estos animales es muy reducida en comparación con el número de PPP registrados en el municipio", según afirman desde el consistorio sin especificar más datos.

La acción se desarrollará en dos fases: Hasta mediados del presente mes solo será informativa de las obligaciones y responsabilidades pero, a partir del 17 de noviembre, incluirá controles de infracciones por parte de los agentes.

Desde el ayuntamiento se recuerda que cualquier persona que decida tener un perro de una de las razas catalogadas como potencialmente peligrosas debe obtener una licencia municipal que se renueva cada cinco años. La carencia de este tipo de permiso supone una infracción muy grave, que comporta una sanción de entre 2.400 y 15.000 euros.

Cartel de la campaña. / Ayuntamiento de Sagunt

Requisitos

Para conseguir este documento se debe ser mayor de edad, así como presentar un certificado de aptitud psicológica y acreditar la contratación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros. Por último, tampoco se deben tener antecedentes penales ni haber sido sancionado por infracciones a la ley de animales potencialmente peligrosos.

A esto se le suma otra consideración: Cuando estos animales se encuentren en el espacio público deben ser conducidos por una correa no extensible de menos de dos metros de longitud y llevar puesto un bozal homologado adecuado para su raza.

Nunca dos a la vez

También se recuerda que una persona nunca debe llevar a dos perros de este tipo a la vez y el titular del animal tiene que portar consigo la licencia de tenencia y el registro en el censo municipal.

La concejala delegada de la Policía Local de Sagunt, María José Carrera, ha subrayado la importancia de implementar este tipo de campañas de concienciación “tan necesarias para poder cumplir con las exigencias ciudadanas”, así como con los objetivos marcados desde el departamento que dirige: “Trabajamos para mejorar nuestra ciudad”. La concejala ha anunciado que continuarán realizando campañas sobre otros asuntos problemáticos como la seguridad en zonas comerciales o diversas cuestiones relacionadas con la movilidad urbana.