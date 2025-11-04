Benifairó de les Valls moderniza la gestión del agua

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls inicia la renovación completa de los contadores de agua del municipio con la instalación de más de 1.400 contadores inteligentes, una actuación que se desarrollará de manera progresiva y sin ningún coste para los vecinos y vecinas. El proyecto, llevado a cabo junto a la empresa concesionaria Aigües de València, supone, en palabras del alcalde Toni Sanfrancisco, "un salto tecnológico enorme hacia una gestión del agua más sostenible".

Los nuevos dispositivos, equipados con tecnología LoRaWAN, permitirán digitalizar la red de distribución y ofrecer información en tiempo real sobre el rendimiento y el funcionamiento del sistema. De este modo, el ayuntamiento podrá anticiparse a incidencias, prevenir fugas y optimizar el consumo del agua, un recurso que el primer edil califica de "tan necesario como escaso en un contexto de cambio climático".

Sanfrancisco destacó que estos contadores suponen "una mejora en la eficiencia, la sostenibilidad y la transparencia del servicio", ya que no solo reducirán las pérdidas de agua, sino que también alertarán de posibles averías internas o consumos anómalos, por ejemplo en viviendas desocupadas, y eliminarán la necesidad de estimar lecturas o acceder a los domicilios para realizar mediciones.

La implantación de los contadores forma parte del proceso de transformación digital del ciclo integral del agua que Benifairó de les Valls emprendió en 2019, cuando el consistorio adjudicó la gestión a Aigües de València. Según el alcalde, este modelo "ha supuesto un antes y después en la gestión del agua", al combinar la eficiencia de una gestión profesionalizada con el control municipal, "sin que ello haya implicado un incremento de costes para el vecindario".

Rapidez en atender averías

Entre las mejoras logradas desde entonces, Sanfrancisco destacó la rapidez en la atención a averías, la disponibilidad de un teléfono operativo las 24 horas, la mejora de la presión en los hogares, la apertura de una oficina de atención ciudadana y la reducción del precio del recibo. Además, se han realizado inversiones clave como la sectorización de la red, la instalación de una válvula reguladora de presión, un anillo de alta presión, analizadores de cloro en continuo, nuevos hidratantes contra incendios y el mallado de la red arterial y de distribución, tal y como afirman desde el ayuntamiento.

"El conjunto de estas actuaciones, nos ha permitido disponer de una red moderna, eficiente y preparada para los retos del futuro", concluyó el alcalde, quien insistió en que "la gestión sostenible del agua no solo es una cuestión técnica, sino también una apuesta por la calidad de vida y el bienestar de nuesto pueblo".

La iniciativa refuerza el modelo de gestión eficiente que impulsa el ayuntamiento y contribuye a mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas, garantizando un servicio de calidad adaptado a las necesidades de Benifairó de les Valls.