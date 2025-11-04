La Copa del Rey vuelve al Port de Sagunt
El Fertiberia BM Puerto recibe a un equipo de Asobal que la pasada temporada le dejo un amargo recuerdo
Pepa Conesa
El pabellón polideportivo del Port de Sagunt viste este miércoles sus mejores galas para ser el escenario de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Fertiberia BM Puerto, que llega después de una nueva victoria cómoda en la liga como local (28-21 frente al Confía Base Oviedo), recibe a partir de las 20 horas al BM Caserío de Ciudad Real, equipo de Asobal que la pasada temporada apeó a los rojiblancos de su sueño de regresar a la máxima categoría.
En su regreso a la élite del balonmano español, los manchegos han sumado 5 puntos en las siete primeras jornadas, con dos victorias cosechadas en el Quijote Arena. Los rojiblancos, muy centrados en la competición liguera, no renuncian a hacer un buen papel en la competición copera, que les dio una de las mayores alegrías en los últimos tiempos con su clasificación para la final a cuatro que se disputó en Logroño en 2013.
Con el precio de las entradas a 12 euros, los pupilos de Toni Malla confían en contar con el apoyo desde la grada para poner en apuros a un rival superior, que se presenta como favorito, pero que no podrá despistarse si quiere clasificarse para la segunda eliminatoria de la competición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- El archivo de la empresa que impulsó el nacimiento del Port de Sagunt sale a la luz
- Un legado de Petrés que llevaba siglos soterrado se pone a punto
- Un incendio de madrugada obliga a desalojar una finca del Port de Sagunt
- La pasión por el «bolet» sigue viva en Sagunt tras 27 años
- Piden una investigación sobre los encierros de toros embolados en Sagunt
- El continuo afán de superación de Martín
- «Desesperados» con los mosquitos en dos puntos del Port de Sagunt