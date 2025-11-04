La Copa del Rey vuelve al Port de Sagunt

El pabellón polideportivo del Port de Sagunt viste este miércoles sus mejores galas para ser el escenario de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Fertiberia BM Puerto, que llega después de una nueva victoria cómoda en la liga como local (28-21 frente al Confía Base Oviedo), recibe a partir de las 20 horas al BM Caserío de Ciudad Real, equipo de Asobal que la pasada temporada apeó a los rojiblancos de su sueño de regresar a la máxima categoría.

En su regreso a la élite del balonmano español, los manchegos han sumado 5 puntos en las siete primeras jornadas, con dos victorias cosechadas en el Quijote Arena. Los rojiblancos, muy centrados en la competición liguera, no renuncian a hacer un buen papel en la competición copera, que les dio una de las mayores alegrías en los últimos tiempos con su clasificación para la final a cuatro que se disputó en Logroño en 2013.

Con el precio de las entradas a 12 euros, los pupilos de Toni Malla confían en contar con el apoyo desde la grada para poner en apuros a un rival superior, que se presenta como favorito, pero que no podrá despistarse si quiere clasificarse para la segunda eliminatoria de la competición.