Cruz Roja lanza un nuevo reto social en el Camp de Morvedre

Cruz Roja lanza un nuevo reto en el Camp de Morvedre destinado a explorar y promover soluciones innovadoras para la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. La acción se enmarca en la iniciativa “Reto Social Empresarial + PLUS”, que busca establecer sinergias entre empresas y administraciones públicas con Cruz Roja para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo.

Este año el Plan de Empleo de Cruz Roja ya ha atendido a un total de 255 personas en Camp de Morvedre, de las que un total de 52 han conseguido trabajo. Para lograrlo, es fundamental el apoyo del tejido empresarial y de las administraciones públicas. A través de la iniciativa “Reto Social Empresarial + PLUS”, la organización mantiene alianzas con 27 empresas de la comarca.

Implicación

Para reforzar esta labor y reconocer a quienes apuestan por el talento sin etiquetas, Cruz Roja reunió hace unos días a una selección de empresas y administraciones públicas que abren sus puertas a personas con trayectorias diversas. Por parte del Ayuntamiento de Sagunt, asistió una representación encabezada por el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero, y la concejala de Bienestar Social, Nuria Carbó. Entidades de servicio público como Labora o una representación del equipo de Itinerarios para el empleo de la Mancomunidad de La Baronia, mostraron su implicación y apoyo a esta iniciativa.

El evento contó también con la participación de Adecco, Nunsys y Openspace, que facilitan las acciones de formación para personas que participan en el proyecto de Empleo de Cruz Roja en Camp de Morvedre. Algunas de las empresas que más oportunidades laborales están generando en el sector logístico de la comarca, también colaboran con Cruz Roja mediante la realización de prácticas no laborales en sus instalaciones como Aza, Aldi o Improving.

Otra de las asistencias destacadas desde el ámbito empresarial fue la de Ausolan, que desde 2021 colabora activamente en la inserción laboral de mujeres con especiales dificultades para compaginar su vida laboral y responsabilidades familiares.

El encuentro de empresas y administraciones públicas celebrado en Sagunt forma parte de la iniciativa “Reto Social Empresarial + PLUS” de Cruz Roja, que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza (CCI: 2021ES05SFPR003).

25 años apoyando la inserción laboral

El Plan de Empleo de Cruz Roja Española inició su andadura en el año 2000 para apoyar a las personas más vulnerables y contribuir a hacer efectivo el acceso a uno de los derechos fundamentales, como es el derecho a un trabajo decente, sin contemplar distinción alguna por edad, origen, género y situación socioeducativa. Dentro de este programa destacan 4 programas de apoyo, entre ellos ‘Itinerarios Personalizados’ para su inserción; ‘Medidas Específicas’; ‘Mercados Inclusivos’; y, por último, ‘Iniciativas para el Autoempleo’.

Son itinerarios personalizados de inserción, basados en las necesidades de cada persona y aprovechando los instrumentos financieros comunitarios, entre ellos, el uso de los recursos del Fondo Social Europeo (FSE), que en este tiempo han demostrado ser de alto impacto, tanto en los momentos de crisis económicas y tasas de desempleo más altas, como con personas en situación de desempleo prolongado.