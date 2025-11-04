Denuncian la paralización de obras educativas de más de 17 millones de euros en Sagunt

Compromís denuncia el recorte del 57% del profesorado de refuerzo de educación secundaria y la paralización de obras educativas en Sagunt de más de 17 millones de euros, teniendo en cuenta el CIPFP Eduardo Merello o los CEIP de Ausiàs March o Vilamar. Estas son algunas de las cuestiones abordadas en el encuentro mantenido entre Gerard Fullana, portavoz de Educación del grupo parlamentario de Compromís en Les Corts Valencianes, quien visitaba Sagunt; representantes municipales y miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de valorar la situación en el municipio.

Según señala Fullana, "el gobierno del PP ha recortado el 57% de docentes de refuerzo en secundaria en Sagunt y en septiembre estaban por cubrir el 85% de sustituciones de profesorado en el inicio de curso en el municipio”, denuncia que también han puesto encima de la mesa tanto el sindicato de l'Ensenyament (STEPV) como varias asociaciones de familias de alumnos y alumnas (AFA), tal y como publicó Levante-EMV hace unos días.

Bloqueo

Los representantes de Compromís también se han referido "al bloqueo" del PP para construir escuelas e institutos en Sagunt. “Desde que el PP gobierna no se ha delegado ninguna obra nueva del Edificant en los pueblos del Camp de Morvedre y la Conselleria pone palos en las ruedas a los ayuntamientos que están intentando tramitar obras que dejó firmadas el gobierno del Botànic”, como es el caso del CEIP Ausiàs March o Vilamar.

Además, Compromís denuncia que "el PP ha engañado la ciudad de Sagunt" paralizando la tramitación de CIPFP Eduardo Merello, "cuyas obras no podrán empezar ni en esta legislatura. “La Generalitat prometió el Ayuntamiento de Sagunt que si renunciaba a las competencias del Merello, la Conselleria presupuestaría la obra. Hace más de un año de esta renuncia y ni siquiera han destinado dinero para la totalidad de la redacción del proyecto, previo a la licitación de las obras. Como dijimos, estamos en un atraso de más de cuatro años”, ha advertido Maria Josep Picó.

"Un Ayuntamiento más reivindicativo"

Por estos motivos, en palabras de la portavoz de Compromís en Sagunt, “reclamamos al equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Sagunt, liderado por Darío Moreno, que muestre más valentía y reivindicación ante la Generalitat para conseguir las infraestructuras educativas públicas que necesita Sagunt para afrontar el futuro porque hablamos de renovación de centros, de profesorado y también de nuevas escuelas de primaria y secundaria en un momento de crecimiento de las necesidades muy destacable”.

"La Generalitat gobernada por el PP presionó al Ayuntamiento de Sagunt para que renunciara a los 13,5 millones de euros delegados en el Plan Edificant en el municipio con la promesa de que la conselleria d’Educació ejecutaría las obras de forma más ágil. La sorpresa ha venido cuando la conselleria solo ha presupuestado 250.000 euros este año 2025, cifra que no llega ni a la mitad del presupuesto necesario para redactar el proyecto", insistía Picó. Según ha explicado la portavoz: “El gobierno del Botànic preveía una inversión de 2,7 millones al 2024 y de 11,8 este año 2025. El resultado es que las necesarias obras en el centro no empezarán esta legislatura”.

Recorte de 12 docentes de secundaria

Por otro lado, en el encuentro de Fullana con miembros de la comunidad educativa, el portavoz en Les Corts ha explicado que , “en cuanto al profesorado de refuerzo, el gobierno del PP ha echado en la calle a 12 docentes de secundaria en los institutos de la ciudad que pasan de 20 profesores a ocho”.

Respecto a la sustitución de profesorado, el diputado en las Corts ha aseverado: “El 85% de las bajas de inicio de curso estaban para cubrir en septiembre y, por lo tanto, hay escuelas e institutos de todo el Camp de Morvedre donde durante el mes de septiembre y octubre han llegado a faltar entre 10 y 20 docentes”.

Papel del gobierno local

Más allá de las inversiones reivindicadas, Picó ha querido poner el acento en el aumento poblacional que está viviendo la ciudad. “Además de las renovaciones necesarias, necesitamos dos centros nuevos de educación primaria y uno de secundaria. Pensamos que nuestro ayuntamiento no está siendo suficientemente reivindicativo y valiente ante la Generalitat para reclamar estas infraestructuras tan necesarias para nuestra educación pública. Consideramos que la comunidad educativa se tiene que movilizar ya para exigir la educación pública que nos merezcamos y nuestro futuro”.